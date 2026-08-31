БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Германската метеорологична служба обяви, че лятото на 2026 г. е второто най-горещо в страната от началото на измерванията

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Запази
германската метеорологична служба обяви лятото 2026 второто горещо страната началото измерванията
Снимка: БТА
Слушай новината

Лятото на 2026 г. е било второто най-горещо в Германия, откакто се водят метеорологични записи, с ориентировъчно очаквана средна температура от 19,6 градуса по Целзий, предаде ДПА, позовавайки се на информация от Германската метеорологична служба.

Само лятото на 2003 г. вероятно е било по-топло - тогава средната температура е била 19,7 градуса, отбелязват от метеорологичната служба. Средната температура през лятото на 2026 г. е била с 3,3 градуса над стойността за международно признатия референтен период 1961–1990 г.

„Това, което беше безпрецедентно през 2026 г., беше честотата на жегите“, посочват от DWD. В Германия са регистрирани средно около 22 дни с температури най-малко от 30 градуса по Целзий и около пет дни с температури от най-малко 35 градуса.

На 27 юни в Мокерн-Древиц, западно от Берлин, е измерена температура от 41,8 градуса, която засега се очаква да е рекордна за страната. През следващата нощ в Кубшуц, близо до чешката граница, температурата не е паднала под 29,4 градуса - най-високата минимална нощна температура, измервана досега в Германия. Лятото е било и особено сухо - паднали са около 171 милиметра валежи. Слънцето е греело около 779 часа, което поставя лятото сред петте най-слънчеви в Германия от началото на измерванията през 1951 г., пише още ДПА.

#измерванията #второто най-горещо #лято 2026 година #германската метереологична служба

Последвайте ни

ТОП 24

Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
1
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
2
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
От 19 октомври фактурата за вода в София става изцяло електронна
3
От 19 октомври фактурата за вода в София става изцяло електронна
МВнР: Българката, която беше в неизвестност в Тибет след наводнението, вече не се издирва - тя е в добро състояние
4
МВнР: Българката, която беше в неизвестност в Тибет след...
Гледайте двубоите на България от световното първенство по Сока 6 по БНТ 3
5
Гледайте двубоите на България от световното първенство по Сока 6 по...
До 36° днес, захлаждане се очаква в четвъртък
6
До 36° днес, захлаждане се очаква в четвъртък

Най-четени

НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
1
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
2
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
3
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
4
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
5
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
6
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...

Още от: Любопитно

Лионел Меси се оттегли от националния отбор на 39 години
Лионел Меси се оттегли от националния отбор на 39 години
В сряда започва кинофестивалът във Венеция В сряда започва кинофестивалът във Венеция
Чете се за: 00:42 мин.
Фестивал на червенокосите: Дрескодът на 2026 е във винен цвят Фестивал на червенокосите: Дрескодът на 2026 е във винен цвят
Чете се за: 00:32 мин.
Световна купа за русалки се провежда за първи път в Китай Световна купа за русалки се провежда за първи път в Китай
Чете се за: 00:30 мин.
Красив, сюрреалистичен и зловещо празен: Виенският музей на глобусите разказва как хората разбират света Красив, сюрреалистичен и зловещо празен: Виенският музей на глобусите разказва как хората разбират света
Чете се за: 03:45 мин.
"Whisper of Lights" идва в София: Ботаническата градина на БАН оживява с хиляди светещи цветя "Whisper of Lights" идва в София: Ботаническата градина на БАН оживява с хиляди светещи цветя
Чете се за: 02:50 мин.

Водещи новини

СПЕЦИАЛНО: EBU по следите на системата "хавала" в Европа
СПЕЦИАЛНО: EBU по следите на системата "хавала" в Европа
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Протест в Белград: Шофьори на комиони са недоволни от правилата за престой в Шенген Протест в Белград: Шофьори на комиони са недоволни от правилата за престой в Шенген
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Пожарът над Рилския манастир: Над 3 тона вода бяха излети от дрон Пожарът над Рилския манастир: Над 3 тона вода бяха излети от дрон
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Лионел Меси се оттегли от националния отбор на 39 години Лионел Меси се оттегли от националния отбор на 39 години
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Тонове българско грозде може да останат необрани заради ниски...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Хладнокръвие по време на бедствие: Училищен директор спаси 900...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
До 30 ноември избираме динамичен, балансиран или консервативен...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
В сряда започва кинофестивалът във Венеция
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ