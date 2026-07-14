Гледайте Англия – Аржентина на 15 юли от 22:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3

Футболно съперничество, което е произвело едни от най-великите мачове в миналото. Битка, ентусиазъм, емоция, страст, полемика – ще има от всичко по много.

Англия е толкова близо до големия финал, за който копнее над половин век. Сега обаче, срещу тях е световният шампион.

Аржентина брани короната си самопожертвователно, а Лионел Меси е готов на всичко за още един финал в залеза на кариерата си. Мач за поколенията.

Полуфиналът Англия – Аржентина, сряда, 22:00 часа по БНТ 1 и БНТ 3. Студийната ни програма започва час по-рано.