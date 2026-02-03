Гледайте срещата от НВЛ за жени Драгоман - Славия в сряда по БНТ 3

Бойкият тим на Драгоман посреща Славия на собствен терен. Момичетата на Антон Петров се намират на седмото място във временното класиране, но целите им са да попаднат в Топ 5. Затова обаче трябва да спечелят домакинството си срещу "белите", от които загубиха на старта на първенството през есента. Славия са осми в подреждането, с еднакъв баланс с Драгоман 4-7.

И двата отбора търсят по-предно класиране преди плейофите.

Ще успее ли младият тим на Драгоман да се реваншира за поражението или Славия ще надделее в търсене на ценния успех?

Ще разберете от прякото предаване по БНТ 3 и на сайта ни в сряда, 4 февруари. Началото е в 18:25 ч.!