Мартин Атанасов с 14 точки за шестата победа на Монца в италианското волейболно първенство

Националите Мартин Атанасов и Жасмин Величков и техният отбор Веро Волей (Монца) записаха шеста победа в италианската Суперлига. Воденият от Масимо Ечели тим надделя над Юаса Батъри Гротадзолина с Георги Татаров и Илия Петков в състава си с 3:0 (25:20, 25:18, 25:19) в мач от 19-и кръг в Суперлигата на Италия.

Мартин Атанасов се разписа с 14 точки (1 ас, 1 блокада). Жасмин Величков бе в списъка за мача, но не се появи в игра. Ерик Рьорс записа 15 точки (2 блокади, 1 ас). За съперника Георги Татаров завърши с 9 точки (1 блокада). Илия Петков не попадна в шестицата. 10 точки реализира Джулио Магалини (1 ас).

Монца е осми във временното класиране с актив от 19 точки (6 победи, 13 загуби). Гротадзолина е на 12-а позиция с актив от 5 точки (1 победа, 18 загуби).

В следващия кръг Монца среща Сонепар Падуа и Борис Начев, на 14 февруари (събота). Гротадзолина излиза срещу Итас Трентино (Тренто) ден по-късно.