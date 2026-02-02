Александър Николов поведе колоната на реализаторите в италианския волейболен елит

Александър Николов продължава да прави фурор в италианската Суперлига по волейбол. Звездата на Лубе Чивитанова поведе колоната на реализаторите във временната класация на италианския елит.

Българинът изведе своя отбор до успеха срещу Рана Верона с 3:0, като заби 20 точки. Посрещачът има общо 378 точки от началото на първенството, от които 305 са от атака при забележителния среден коефициент от 51,7% успеваемост, 53 аса от сервис и 20 успешни блокади.

Българският национал изпревари Фере Регерс от Милано 373 точки, а Топ 3 допълва Велько Машулович от Падуа с 316.