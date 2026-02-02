БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

Александър Николов поведе колоната на реализаторите в италианския волейболен елит

Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Звездата на Лубе Чивитанова стори това след успеха над Рана Верона.

солиден александър николов поведе лубе нова победа италия
Александър Николов продължава да прави фурор в италианската Суперлига по волейбол. Звездата на Лубе Чивитанова поведе колоната на реализаторите във временната класация на италианския елит.

Българинът изведе своя отбор до успеха срещу Рана Верона с 3:0, като заби 20 точки. Посрещачът има общо 378 точки от началото на първенството, от които 305 са от атака при забележителния среден коефициент от 51,7% успеваемост, 53 аса от сервис и 20 успешни блокади.

Българският национал изпревари Фере Регерс от Милано 373 точки, а Топ 3 допълва Велько Машулович от Падуа с 316.

Александър Николов изведе Лубе до чиста победа над Верона
Александър Николов изведе Лубе до чиста победа над Верона
След тази победа Лубе е шести с 34 точки, на пет зад лидера Перуджа.
Чете се за: 00:50 мин.
#Кучине Лубе Чивитанова # Александър Николов #Италианска Волейболна Суперлига

След 30 години пауза: Русе отново се радва на успехи в женския волейбол
След 30 години пауза: Русе отново се радва на успехи в женския волейбол
Ахметджан Ершимшек: Надявам се да продължим участието си в Европа Ахметджан Ершимшек: Надявам се да продължим участието си в Европа
Чете се за: 02:15 мин.
Гледайте срещата от НВЛ за жени Драгоман - Славия в сряда по БНТ 3 Гледайте срещата от НВЛ за жени Драгоман - Славия в сряда по БНТ 3
Чете се за: 00:47 мин.
ЦСКА отвя Варна ДКС ЦСКА отвя Варна ДКС
Чете се за: 00:47 мин.
Венислав Антов в Топ 3 по ефективност във Франция Венислав Антов в Топ 3 по ефективност във Франция
Чете се за: 01:15 мин.
Александър Николов изведе Лубе до чиста победа над Верона Александър Николов изведе Лубе до чиста победа над Верона
Чете се за: 00:50 мин.

Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Чете се за: 04:15 мин.
Спорт
Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Съдът отмени условната присъда на прокурорския син от Перник
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Референдум": Неизпълнените обещания най-много отблъскват...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Чете се за: 01:32 мин.
По света
