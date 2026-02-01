Александър Николов изведе Лубе до чиста победа над Верона

Българският национал Александър Николов бе сред основните герои за Лубе Чивитанова при успеха с 3:0 (27:25, 25:21, 25:17) над Верона в мач от 19-ия кръг на италианската Суперлега.

Николов завърши с 20 точки, а заедно с Ерик Льопки, който добави 18, бяха неудържими за защитата на гостите. Първият гейм бе най-оспорван, като Лубе се наложи с 27:25 след кратко предимство на Верона при 22:23. След това домакините диктуваха темпото и във втория и третия сет, за да затворят мача убедително.

След тази победа Лубе е шести с 34 точки, на пет зад лидера Перуджа, докато Верона остава втора с 45 точки.