Разследват убийството на трима мъже в хижа край прохода "Петрохан"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирослава Георгиева
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
По каква версия работят разследващите

Откриха три тела на мъже в хижа край прохода "Петрохан".

По неофициална информация по телата има следи от огнестрелни рани. От прокуратурата обаче не потвърждават това.

Сигнал за пожар е бил подаден на телефон 112. Когато пожарникарите пристигнали на място, открили телата на тримата мъже. Те били извън хижата, не са обгорели, но тепърво ще се остановява какво всъщност са правили там.

Не е ясна причината за смъртта на мъжете, но се работи по версия за убийство на повече от две лица. От прокуратурата не потвърдиха дали е имало огнестрелни рани по телата на мъжете, както и дали са се чули изстрели.

старши комисар Тихомир Ценов, директор на ОД на МВР - София: "Веднага са сформирани оперативно-следственни групи с колеги от Главна дирекция национална полиция, от областна дирекция на МВР София, районно управление Годеч, пожарни екипи. На място се остановява опожарена част от хижата, която е бившата хижа "Петрохан", която към момента се стопаниства от частно лице. В момента текат протестуално-следствени действия, оглед на местопроисшествие.

Христина Лулчева, окръжен прокурор на София област: "Към настоящия момент няма свидетели, които да са вътре в зоната на хижата. Имаме три трупа, във всички случаи говорим за убийство на повече от две лица, което е тежко квалифицирано, почлен 116 от Наказателния кодекс. Само съдебно-медицинска експертиза може да каже каква е причината за смъртта на тези три лица."

Няма разпитани свидетели по случая. Все още няма и задържани за тежкото престъпление.

Към момента достъпът до хижата остава ограничен от полиция и разследващи.

