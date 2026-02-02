БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Отстраняват временно шефа на затвора в София заради...
Чете се за: 02:27 мин.
Вторник ще е неучебен ден в Плевен заради ниските...
Чете се за: 01:50 мин.
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Чете се за: 02:17 мин.
Президентът Йотова започва консултации с парламентарните...
Чете се за: 00:30 мин.
Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури:...
Чете се за: 01:52 мин.

Кога ще свърши зиимата - мармотът Фил направи своето предсказание

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Още месец и половина зима - това предсказа легендарният мармот Фил от градчето Панксатони, щата Пенсилвания.

Хиляди се включиха в своебразната прогноза на мармота - ако при излизане от бърлогата той вижда сянката си, зимата ще продължи. Ако има облаци и сянка липсва, това означава, че пролетта е близо.

Традицията води началото си от германските имигранти, заселили се в Пенсилвания през XIX в. Денят на Мармота се отбелязва и на други места в САЩ, както и в Канада, и е повод за шумни улични празненства.

Снимки: БТА

#мармотът Фил

Още от: Любопитно

Започна традиционният карнавал във Венеция
Започна традиционният карнавал във Венеция
Температурата в Москва падна под минус 20° Температурата в Москва падна под минус 20°
Чете се за: 00:32 мин.
"Евровизия": Звездно международно присъствие на финала на националната селекция тази вечер "Евровизия": Звездно международно присъствие на финала на националната селекция тази вечер
Чете се за: 00:45 мин.
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин от "Сам вкъщи" Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин от "Сам вкъщи"
17357
Чете се за: 01:52 мин.
НАСА отложи мисия до Луната заради екстремно студено време НАСА отложи мисия до Луната заради екстремно студено време
Чете се за: 02:05 мин.
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София "Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София
7575
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Записи от втори козметичен салон в Бургас са открити в порносайтове
Записи от втори козметичен салон в Бургас са открити в порносайтове
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението му за освобождаването на Брендо Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението му за освобождаването на Брендо
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Очакванията на икономисти: Цените ще продължат да растат, но инфлацията няма да достигне двуцифрени числа Очакванията на икономисти: Цените ще продължат да растат, но инфлацията няма да достигне двуцифрени числа
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Кога ще свърши зиимата - мармотът Фил направи своето предсказание Кога ще свърши зиимата - мармотът Фил направи своето предсказание
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Разследват убийството на трима мъже в хижа край прохода...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Трима души са с повдигнати обвинения след удара по едни от...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Фалшива заповед "разпусна" учениците в Русе
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Израел отвори граничния пункт "Рафа": Хиляди ранени и...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
