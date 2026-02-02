Кога ще свърши зиимата - мармотът Фил направи своето предсказание

Още месец и половина зима - това предсказа легендарният мармот Фил от градчето Панксатони, щата Пенсилвания.

Хиляди се включиха в своебразната прогноза на мармота - ако при излизане от бърлогата той вижда сянката си, зимата ще продължи. Ако има облаци и сянка липсва, това означава, че пролетта е близо.

Традицията води началото си от германските имигранти, заселили се в Пенсилвания през XIX в. Денят на Мармота се отбелязва и на други места в САЩ, както и в Канада, и е повод за шумни улични празненства.

Снимки: БТА