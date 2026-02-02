Осем души пострадаха, сред тях две деца, при катастрофа край Ямбол

Осем души са приети към момента в Спешното отделение на областната болница "Св. Пантелеймон"в Ямбол след пътнотранспортно произшествие, станало днес малко след 17.30 ч. на пътя между Ямбол и село Калчево.

По първоначална информация в инцидента са участвали три превозни средства – два леки автомобила и бус. Установено е, че един от леките автомобили е навлязъл в насрещната лента за движение, което е довело до сблъсъка.

Сред пострадалите има две деца – на 4 и на 5 години. Останалите са трима мъже и три жени на възраст между 29 и 61 години. Всички са с различни наранявания, но към момента няма пациенти в тежко състояние.

Временно е ограничено движението в участъка от Ямбол до кръговото кръстовище за село Калчево. Полицейски екипи са на място и насочват автомобилите по обходен маршрут.

Причините за инцидента се изясняват. По случая се извършват процесуално-следствени действия.