ИЗВЕСТИЯ

Отстраняват временно шефа на затвора в София заради...
Чете се за: 02:27 мин.
Вторник ще е неучебен ден в Плевен заради ниските...
Чете се за: 01:50 мин.
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Чете се за: 02:17 мин.
Президентът Йотова започва консултации с парламентарните...
Чете се за: 00:30 мин.
Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури:...
Чете се за: 01:52 мин.

Осем души пострадаха, сред тях две деца, при катастрофа край Ямбол

от БНТ , Репортер: Елица Хаджиколева
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
столичната полиция издирва годишен младеж софия тръгнал витоша
Осем души са приети към момента в Спешното отделение на областната болница "Св. Пантелеймон"в Ямбол след пътнотранспортно произшествие, станало днес малко след 17.30 ч. на пътя между Ямбол и село Калчево.

По първоначална информация в инцидента са участвали три превозни средства – два леки автомобила и бус. Установено е, че един от леките автомобили е навлязъл в насрещната лента за движение, което е довело до сблъсъка.

Сред пострадалите има две деца – на 4 и на 5 години. Останалите са трима мъже и три жени на възраст между 29 и 61 години. Всички са с различни наранявания, но към момента няма пациенти в тежко състояние.

Временно е ограничено движението в участъка от Ямбол до кръговото кръстовище за село Калчево. Полицейски екипи са на място и насочват автомобилите по обходен маршрут.

Причините за инцидента се изясняват. По случая се извършват процесуално-следствени действия.

#катастрофа

