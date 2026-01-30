НАСА отложи мисия до Луната заради екстремно студено време

НАСА отложи най-ранната възможна дата за изпращане на астронавти към Луната заради прогнози за мразовити температури на стартовата площадка във Флорида.

Най-ранният прозорец за изстрелване вече е 8 февруари - с два дни по-късно от първоначално планираното. Американската космическа агенция трябваше да проведе ключов тест по зареждане с гориво на 98-метровата ракета, разположена на площадката в Кейп Канаверал, но арктичен студ обхвана голяма част от САЩ след смъртоносна зимна буря.

Дори тропическа Флорида не е пощадена - очакват се едни от най-ниските температури от десетилетия насам, близки до нулата. "Очакваните метеорологични условия през уикенда нарушават изискванията за старт", съобщиха от НАСА.

Ако времето позволи, финалните тестове са насрочени за понеделник, след което ще бъде определена нова дата за изстрелване. Промяната значително стеснява възможностите за полет на мисията "Артемис 2" през февруари - остават само три потенциални стартови прозореца. Четиримата астронавти от екипажа продължават да са под карантина в Хюстън.

От НАСА уточниха, че капсулата "Орион" е оборудвана с нагреватели и системи за поддържане на подходящи условия при студено време. Паралелно се подготвя и следващата ротация на екипаж до Международната космическа станция, която може да се състои още на 11 февруари, но също подлежи на корекции според плановете за "Артемис 2".

Любопитно е, че новият стартов прозорец - 8 февруари - съвпада с деня на финала на Националната футболна лига на САЩ (Супербоул). Прозорецът за изстрелване се отваря в 23.20 ч. източно време, малко след очаквания край на мача.