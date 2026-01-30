БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Петима от "домовата книга" казаха...
Чете се за: 05:22 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за...
Чете се за: 03:42 мин.
Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора...
Чете се за: 01:15 мин.
Пето "да": Зам.-председателят на Сметната...
Чете се за: 01:25 мин.
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер:...
Чете се за: 02:37 мин.
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 01:50 мин.
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за...
Чете се за: 01:17 мин.
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

НАСА отложи мисия до Луната заради екстремно студено време

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Още
Запази
Слушай новината

НАСА отложи най-ранната възможна дата за изпращане на астронавти към Луната заради прогнози за мразовити температури на стартовата площадка във Флорида.

Най-ранният прозорец за изстрелване вече е 8 февруари - с два дни по-късно от първоначално планираното. Американската космическа агенция трябваше да проведе ключов тест по зареждане с гориво на 98-метровата ракета, разположена на площадката в Кейп Канаверал, но арктичен студ обхвана голяма част от САЩ след смъртоносна зимна буря.

Дори тропическа Флорида не е пощадена - очакват се едни от най-ниските температури от десетилетия насам, близки до нулата. "Очакваните метеорологични условия през уикенда нарушават изискванията за старт", съобщиха от НАСА.

Ако времето позволи, финалните тестове са насрочени за понеделник, след което ще бъде определена нова дата за изстрелване. Промяната значително стеснява възможностите за полет на мисията "Артемис 2" през февруари - остават само три потенциални стартови прозореца. Четиримата астронавти от екипажа продължават да са под карантина в Хюстън.

От НАСА уточниха, че капсулата "Орион" е оборудвана с нагреватели и системи за поддържане на подходящи условия при студено време. Паралелно се подготвя и следващата ротация на екипаж до Международната космическа станция, която може да се състои още на 11 февруари, но също подлежи на корекции според плановете за "Артемис 2".

Любопитно е, че новият стартов прозорец - 8 февруари - съвпада с деня на финала на Националната футболна лига на САЩ (Супербоул). Прозорецът за изстрелване се отваря в 23.20 ч. източно време, малко след очаквания край на мача.

#мисия до Луната #НАСА

Последвайте ни

ТОП 24

Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към плейофите в Лига Европа
1
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към...
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от най-големите торент сайтове у нас
2
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от...
Виктория Сваровски и Михаел Островски ще са водещи на "Евровизия 2026" във Виена
3
Виктория Сваровски и Михаел Островски ще са водещи на...
Последен кръг консултации за служебен премиер при президента
4
Последен кръг консултации за служебен премиер при президента
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София
5
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в...
Млечният път е обграден от огромен слой тъмна материя
6
Млечният път е обграден от огромен слой тъмна материя

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
5
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Любопитно

"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София
Обявиха членовете на журито на "Берлинале" Обявиха членовете на журито на "Берлинале"
Чете се за: 03:30 мин.
Виктория Сваровски и Михаел Островски ще са водещи на "Евровизия 2026" във Виена Виктория Сваровски и Михаел Островски ще са водещи на "Евровизия 2026" във Виена
Чете се за: 00:42 мин.
Филм за Мелания Тръмп тръгва по кината Филм за Мелания Тръмп тръгва по кината
Чете се за: 01:15 мин.
Френски дизайнер представи 100% виртуална колекция, създадена с изкуствен интелект Френски дизайнер представи 100% виртуална колекция, създадена с изкуствен интелект
Чете се за: 02:17 мин.
В Китай посрещнаха пандите близнаци Сяо Сяо и Лей Лей (СНИМКИ) В Китай посрещнаха пандите близнаци Сяо Сяо и Лей Лей (СНИМКИ)
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Очаквайте в "Панорама": Румен Радев с първо интервю след като напусна "Дондуков" 2
Очаквайте в "Панорама": Румен Радев с първо интервю след...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Петима от "домовата книга" казаха "да" за поста служебен премиер Петима от "домовата книга" казаха "да" за поста служебен премиер
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за случилото, направил всичко възможно да избегне удара Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за случилото, направил всичко възможно да избегне удара
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
15-годишен предозира с лекарство за епилепсия заради предизвикателство в ТикТок 15-годишен предозира с лекарство за епилепсия заради предизвикателство в ТикТок
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Тревога в Азия заради зачестили случаи на заболели от вируса Нипа
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Ще има ли Конгрес на БСП за смяна на председателя преди...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Акция на СДВР срещу кражбата на коли във Волуяк
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
След искане на Тръмп: Русия спира ударите срещу Киев до 1 февруари
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ