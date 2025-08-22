Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО по БНТ

Красотата на движението, силата на духа, светът на грацията и съвършенството е тук.

Световното първенство по художествена гимнастика ще събере елита си в Рио де Жанейро, а карнавалният град ще се превърне в арена на елегантността.

Състезателки от рекордните 76 държави ще си оспорват отличията.

България влиза в битката с най-силните си оръжия. Стилияна Николова и Ева Брезалиева в индивидуалното, както и ансамбъл жени.

По традиция, Българската национална телевизия ще излъчи всички състезания, които се предлагат като част от международния телевизионен сигнал. Най-запалените почитатели на този спорт могат да проследят първенството в цялост по БНТ 3, а финалите в индивидуалния многобой и ансамблите ще бъдат излъчени и по БНТ 1.

Следете всяко движение, всяко съчетание и всяка победа от 22 до 24 август по БНТ 1 и БНТ 3!

Програма на преките предавания:

22.08., петък: 20:30 ч. индивидуален многобой БНТ 3, 23:00 ч. индивидуален многобой БНТ 1 и БНТ 3

23.08., събота: 20:30 ч. многобой, ансамбли БНТ 3, 23:00 ч. многобой, ансамбли БНТ 1 и БНТ 3

24.08., неделя: 17:00 ч. финали на уреди БНТ 3

На 23 август, събота, от 19:30 ч. БНТ 3 ще излъчи бенефиса на олимпийската вицешампионка от Париж 2024 Боряна Калейн. Спектакълът „Преродена“ се проведе през юни тази година, в рамките на световното първенство за девойки, на което София беше домакин. Датата на излъчването му по БНТ 3 не е случайна, на 23 август е рожденият ден на Боряна Калейн.