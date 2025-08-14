Гоф срещу Паолини в сблъсък за място на полуфиналите

Номер две в ранглистата на WTA Коко Гоф (САЩ) и италианката Жасмин Паолини се класираха без проблеми за четвъртфиналите на силния турнир на открити кортове в Синсинати, който е с награден фонд от 5,15 милиона долара.

Гоф надигра италианката Лучия Брондзети с 6:2, 6:4 за час и 20 минути. Американката направи три пробива в първия сет срещу един за Брондзети. Втората част бе по-оспорвана, като двете си размениха по един пробив и сетът вървеше към тайбрек, но в десетия гейм Коко Гоф успя да вземе подаването на съперничката си и да затвори срещата след 6:4.

Жасмин Паолини бе още по-убедителна и се наложи над опитната чехкиня Барбора Крейчикова с 6:1, 6:2 за малко повече от час.

Така Гоф и Паолини ще играят помежду си за място на полуфиналите в Охайо. До момента двете са изиграли четири мача помежду си, като са си разменили по два победи.