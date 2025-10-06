Гол на Етан Мбапе донесе точка на Лил в домакинството на ПСЖ

Последният мач от 7-ия кръг на Лига 1 противопостави Лил и Пари Сен Жермен, като срещата завърши при равенство 1:1. Домакините заслужиха точка с гол на бившия играч на столичани Етан Мбапе, който се разписа пред погледа на по-големия си брат Килиан.

През първото полувреме на стадион "Пиер-Мороа" във Вилньов д'Аск двата отбора си размениха по един точен удар, но до гол не се стигна.

След почивката Нуно Мендеш откри резултата с гол от пряк свободен удар.

Кангин Лий можеше да подпечата успеха за тима си, но Берке Йозер отрази изстрела му.

Пет минути преди края на редовното време домакините стигнаха до изравнителен гол. Резервата Етан Мбапе получи подаване от друг футболист, появил се в игра от резервната скамейка - Игман Хамза и възобнови равенството с шут в далечния ъгъл.

ПСЖ се изкачи на върха в класирането с актив от 16 точки. Лил заема 7-ата позиция в подреждането с 11 пункта.