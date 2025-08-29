БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от...
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав...
Чете се за: 01:10 мин.
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му...
Чете се за: 01:15 мин.
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гол на Владислав Найденов донесе трите точки на Ботев Враца в домакинството на Черно море

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази
Ботев Враца
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Ботев Враца победи Черно море с минималното 1:0 във втория мач от 7-ия кръг на Първа лига. Владислав Найденов е автор на победното попадение.

Зрителите на стадион "Христо Ботев" във Враца станаха свидетели на само един точен удар през първото полувреме. Пламен Илиев улови удар по земя извън наказателното поле на Хосе Гайехос.

След почивката домакините заслужено откриха резултата. Владислав Найденов стреля към противниковата врата. Топката се отби от крака на Влатко Дробаров и влетя във вратата на "моряците".

В 64-ата минута "зелените" имаха отлична възможност да удвоят преднината си. Даниел Генов центрира от пряк свободен удар, но топката се отби от лявата греда.

До края на срещата варненци се задоволиха само с един точен удар, който не затрудни Димитър Евтимов.

Ботев Враца се изкачи до 7-ото място в класирането с актив от 10 точки. Черно море остава на 4-ата позиция в подреждането с 12 пункта.

Свързани статии:

Първа лига: Ботев Враца - Черно море (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Ботев Враца - Черно море (ГАЛЕРИЯ)
Гол на Владислав Найденов донесе трите точки на Ботев Враца в...
#Първа лига 2025/2026 #ПФК Черно море #Ботев Враца

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
1
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства
2
Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства
И хеликоптер се включи в гасенето на пожара в природен парк "Рила"
3
И хеликоптер се включи в гасенето на пожара в природен парк...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
4
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при пожар в дом за възрастни в село Огнен
5
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при пожар в дом...
Има ли опасност пожарът в Национален парк "Рила" да стигне до населени места?
6
Има ли опасност пожарът в Национален парк "Рила" да...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
6
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...

Още от: Футбол

Първа лига: Септември София - Локомотив София (ГАЛЕРИЯ) 0:0
Първа лига: Септември София - Локомотив София (ГАЛЕРИЯ) 0:0
Тотнъм привлече Шави Симонс от РБ Лайпциг Тотнъм привлече Шави Симонс от РБ Лайпциг
Чете се за: 01:20 мин.
Българският Отбор на надеждата ще спори за 11-ото място на световния шампионат по футбол за бездомни Българският Отбор на надеждата ще спори за 11-ото място на световния шампионат по футбол за бездомни
Чете се за: 01:05 мин.
Първа лига: Ботев Враца - Черно море (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Ботев Враца - Черно море (ГАЛЕРИЯ)
Монтана надви Добруджа с гол от дузпа на Борис Димитров Монтана надви Добруджа с гол от дузпа на Борис Димитров
Чете се за: 01:47 мин.
Руи Мота: Искаме да сме сред най-добрите и сега ще покажем какво можем Руи Мота: Искаме да сме сред най-добрите и сега ще покажем какво можем
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Само една пета от водопроводите у нас са в добро състояние
Само една пета от водопроводите у нас са в добро състояние
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
"Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват "Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Ден на траур в Киев: Военните министри на ЕС обсъдиха гаранциите за сигурност на Украйна Ден на траур в Киев: Военните министри на ЕС обсъдиха гаранциите за сигурност на Украйна
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Назначена е проверка на дома в село Огнен, в който след пожар...
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Разраства се пожарът в Национален парк "Рила"
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Хронология на една екстрадиция или как Паскал - "кралят на...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Израел обяви град Газа за опасна бойна зона
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ