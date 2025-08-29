Гол на Владислав Найденов донесе трите точки на Ботев Враца в домакинството на Черно море

Ботев Враца победи Черно море с минималното 1:0 във втория мач от 7-ия кръг на Първа лига. Владислав Найденов е автор на победното попадение.

Зрителите на стадион "Христо Ботев" във Враца станаха свидетели на само един точен удар през първото полувреме. Пламен Илиев улови удар по земя извън наказателното поле на Хосе Гайехос.

След почивката домакините заслужено откриха резултата. Владислав Найденов стреля към противниковата врата. Топката се отби от крака на Влатко Дробаров и влетя във вратата на "моряците".

В 64-ата минута "зелените" имаха отлична възможност да удвоят преднината си. Даниел Генов центрира от пряк свободен удар, но топката се отби от лявата греда.

До края на срещата варненци се задоволиха само с един точен удар, който не затрудни Димитър Евтимов.

Ботев Враца се изкачи до 7-ото място в класирането с актив от 10 точки. Черно море остава на 4-ата позиция в подреждането с 12 пункта.