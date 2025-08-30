БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в...
Чете се за: 02:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гол от дузпа в последната минута донесе успеха на Манчестър Юнайтед над Бърнли

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
Запази

"Червените" дяволи" постигнаха труден успех над новака.

Манчестър Юнайтед Брайън Мбемо Бруно Бернандеш
Снимка: БТА
Слушай новината

Манчестър Юнайтед победи Бърнли с 3:2 в мач от 3-ия кръг на Висшата лига. Гол от дузпа на Бруно Фернандеш в 95-ата минута подпечата успеха за победителите.

"Червените дяволи" получиха дузпа в 17-ата минута на стадион "Олд Трафорд" в Манчестър за нарушение на Кайл Уокър, но Самюъл Барът отмени 11-метровия наказателен удар след намесата на ВАР.

В 27-ата минута домакините откриха резултата. Каземиро засече с глава центриране от ъглов удар и стреля в напречната греда. Топката се отби в тялото на Джош Кълън и попадна във вратата на Мартин Дубравка.

През първото полувреме Мейсън Маунт можеше да удвои аванса на тима, но стреля в напречната греда.

След паузата гостите възобновиха равенството. Лайл Фостър засече центриране в пеналтерията на Якоб Бруун Ларсен.

В ответната атака футболистите в червено върнаха преднината си. Диого Дало проби до аутлинията и върна назад към Брайън Мбемо, засече от движение за 2:1.

Лайл Фостър можеше да вкара втори гол в рамките на три минути, но негово попадение бе отменено заради засада.

Играчите на Скот Паркър повторно изравниха резултата в 66-ата минута. След разбъркване във вратарското поле Джейдън Антъни бе най-съобразителен и се разписа от непосредствена близост.

В добавеното време на двубоя домакините получиха дузпа след намесата на ВАР. Джейдън Антъни задържа Амад Диало в наказателното поле. Капитанът Бруно Фернандеш бе точен от бялата точка, за да подпечата успеха за тима си.

Манчестър Юнайтед се изкачи до 9-ото място в класирането с актив от 4 точки. Бърнли се смъкна до 11-ата позиция в подреждането с 3 пункта.

Останалите резултати от деня:

Челси - Фулъм 2:0
Съндерланд - Брентфорд 2:1
Тотнъм - Борнемут 0:1
Уувърхемптън - Евертън 2:3

Свързани статии:

Челси победи Фулъм в дербито на Западен Лондон
Челси победи Фулъм в дербито на Западен Лондон
"Сините" стигнаха до трите точки с гоове на Жоао Педро и Енцо...
Чете се за: 01:32 мин.
#Висша лига 2025/26 #Бърнли #Манчестър Юнайтед

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Пожар гори във ферма край Лясковец, над 100 животни са изгорели
2
Пожар гори във ферма край Лясковец, над 100 животни са изгорели
Тежка катастрофа с жертва край Айтос
3
Тежка катастрофа с жертва край Айтос
Турция забрани на израелски кораби и самолети да навлизат на нейна територия
4
Турция забрани на израелски кораби и самолети да навлизат на нейна...
Издирват жена, обрала два пъти църквата в с. Три водици
5
Издирват жена, обрала два пъти църквата в с. Три водици
Само една пета от водопроводите у нас са в добро състояние
6
Само една пета от водопроводите у нас са в добро състояние

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
6
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...

Още от: Футбол

Чалханоглу се завърна в групата на Интер
Чалханоглу се завърна в групата на Интер
Левски привлече 23-годишния алжирски халф Акрам Бурас Левски привлече 23-годишния алжирски халф Акрам Бурас
Чете се за: 01:07 мин.
Нов провал за Леверкузен в Бундеслигата Нов провал за Леверкузен в Бундеслигата
Чете се за: 01:47 мин.
БНТ 3 предава битките от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал в София БНТ 3 предава битките от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал в София
Чете се за: 01:12 мин.
Хулио Веласкес: Не съм дошъл в София на разходка, тук съм да печеля мачове Хулио Веласкес: Не съм дошъл в София на разходка, тук съм да печеля мачове
Чете се за: 03:25 мин.
Ханзи Флик намекна, че Гави ще пропусне мача между България и Испания Ханзи Флик намекна, че Гави ще пропусне мача между България и Испания
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола Николов – Паскал
Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола Николов...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в ДАНС - няма да стане Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в ДАНС - няма да стане
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Хеликоптер "Кугър" се включи в гасенето на пожара в Рила Хеликоптер "Кугър" се включи в гасенето на пожара в Рила
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Да нямаш вода... с години. Ежедневието на жителите на Омуртаг Да нямаш вода... с години. Ежедневието на жителите на Омуртаг
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
Наталия Киселова: Плавното преминаване към еврото е приоритет
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
148 години от Шипченската епопея: Пресъздават събитията на...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Повечето мита на Тръмп са незаконни, постанови съд в САЩ
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Остава в ареста служителят на ЦГМ след боя в центъра на София
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ