Гол от дузпа в последната минута донесе успеха на Манчестър Юнайтед над Бърнли

Манчестър Юнайтед победи Бърнли с 3:2 в мач от 3-ия кръг на Висшата лига. Гол от дузпа на Бруно Фернандеш в 95-ата минута подпечата успеха за победителите.

"Червените дяволи" получиха дузпа в 17-ата минута на стадион "Олд Трафорд" в Манчестър за нарушение на Кайл Уокър, но Самюъл Барът отмени 11-метровия наказателен удар след намесата на ВАР.

В 27-ата минута домакините откриха резултата. Каземиро засече с глава центриране от ъглов удар и стреля в напречната греда. Топката се отби в тялото на Джош Кълън и попадна във вратата на Мартин Дубравка.

През първото полувреме Мейсън Маунт можеше да удвои аванса на тима, но стреля в напречната греда.

След паузата гостите възобновиха равенството. Лайл Фостър засече центриране в пеналтерията на Якоб Бруун Ларсен.

В ответната атака футболистите в червено върнаха преднината си. Диого Дало проби до аутлинията и върна назад към Брайън Мбемо, засече от движение за 2:1.

Лайл Фостър можеше да вкара втори гол в рамките на три минути, но негово попадение бе отменено заради засада.

Играчите на Скот Паркър повторно изравниха резултата в 66-ата минута. След разбъркване във вратарското поле Джейдън Антъни бе най-съобразителен и се разписа от непосредствена близост.

В добавеното време на двубоя домакините получиха дузпа след намесата на ВАР. Джейдън Антъни задържа Амад Диало в наказателното поле. Капитанът Бруно Фернандеш бе точен от бялата точка, за да подпечата успеха за тима си.

Манчестър Юнайтед се изкачи до 9-ото място в класирането с актив от 4 точки. Бърнли се смъкна до 11-ата позиция в подреждането с 3 пункта.

Останалите резултати от деня:

Челси - Фулъм 2:0

Съндерланд - Брентфорд 2:1

Тотнъм - Борнемут 0:1

Уувърхемптън - Евертън 2:3