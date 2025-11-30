Гол в добавеното врем спаси Айнтрахт срещу Волфсбург в Бундеслигата

Айнтрахт Франкфурт записа трето равенство в Бундеслигата. Тимът се добра до равенството срещу Волфсбург след 1:1 в мач от 12-ия кръг. Домакините измъкнаха точката след гол от дузпа на Миши Батушай в добавеното време.

Така Франкфурт спечели 21-та си точка и се доближи на една от зона Лига на конференциите, където е Щутгарт.

Волфсбург поведе в резултата в 67-та минута, когато Саел Кумбеди подаде прецизен пас към Арон Зентер и той преодоля стража на домакините за 1:0. Франкфурт обаче стигна до изравняване в добавеното време, след като Батшуай стреля в горния ляв ъгъл на Камил Грабара от дузпа за равенство 1:1.

Волфсбург остана без победа в пети пореден мач във всички турнири и е с точка над позицията за плейоф за оставане, където в момента е Хайденхайм.