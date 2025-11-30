Ланс оглави Лига 1

Ланс записа четвърти пореден успех и оглави класирането в Лига 1. Тимът ликува при гостуването си на Анже след 2:1 в мач от 14-ия кръг.

Опитният полузащитник Флориан Товен отбеляза и двете попадения за „миньорите“, с което те събраха 31 точки. На втора позиция е Пари Сен Жермен с 30, а Топ 3 допълва Олимпик Марсилия с 29.

Почетното попадение за Анже вкара Хароуна Джибрин в 76-ата минута. В добавеното време на срещата Товен от добра позиция стреля в гредата, с което пропусна да запише хеттрик.