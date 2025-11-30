Аталанта не се даде на Фиоерентина

Старши треньорът Рафаеле Паладино записа първата си победа начело на италианския футболен клуб Аталанта, след като надигра бившия си отбор Фиорентина с 2:0 в мач от 13-ия кръг на Серия "А".

Аталанта изкова победата с попадения в края на първото и началото на второто полувреме. Шарл Де Кетеларе намери Одилон Косуну пред наказателното поле и той бе точен за 1:0 с шут в горния ъгъл в 41-та минута, а в 51-та белгиецът записа втората си асистенция. Той подаде на Адебола Луукман и последният се разписа за крайното 2:0.

Победата изкачи Аталанта на 11-о място в класирането с 16 точки, а Фиорентина е предпоследен с едва шест.