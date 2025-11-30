БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Само 23 минути в игра за Кирил Десподов с екипа на ПАОК

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Запази

Българският национал влезе в игра за тима от Солун през второто полувреме при драматичната победа в елита на Гърция.

кирил десподов паок сломиха олимпиакос
Снимка: БТА
Слушай новината

Кирил Десподов и ПАОК постигнаха втори пореден успех в елита на Гърция. Българинът и неговите съотборници оцеляха при визитата си на Левадикос след 3:2 в мач от 12-ия кръг.

Българският национал започна срещата от резервната скамейка. Нападателят се появи в 61-та минута, заменяйки Лука Иванушевич. Десподов изпълни два ъглови удара, както и центрира веднъж, но в 83-ата минута трябваше да отстъпи мястото си на Мади Камара по тактически съображения.

Срещата вървеше 2:2 до последната минута на срещата, но гостите от Солун вече бяха останали с 10 души на терена заради груб фаул на Суалихо Мейте срещу Йоанис Кости в гръб.

Тъй като ПАОК остана с 10 човека на терена, треньорът Разван Луческу реши да намали офанзивните футболисти за сметка на хората в защита.

Иначе домакините от Беотия, които са на 4-о място в първенството, поведоха в резултата в 10-ата минута с гол на Йоанис Кости, но в последната минута на първата част Магомед Оздоев изравни след подаване на Лука Иванушец.

Домакините отново поведоха пет минути след подновяването на втората част чрез Бенямин Вербич, но Оздоев изравни в 55-ата за втори път. В този случай Деян Ловрен му свали топката с глава след центриране от ъглов удар.

За да дойде и последната минута на редовното време, когато Тайсон подхвана сам контраатака, напредна и подаде на Йоргос Якуманис, който се разписа за 2:3.

Така ПАОК остава на 2 точки от лидера Олимпиакос, който днес победи Панайтоликос и води с 31 точки. 2-и е АЕК (Атина) с 25 и късно дерби с Панатинайкос, а на 4-ата позиция е Левадиакос с 21 точки.

#ФК ПАОК #Кирил Десподов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
1
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Андреевден е!
2
Андреевден е!
Националният отбор на България за жени е световен шампион по естетическа групова гимнастика
3
Националният отбор на България за жени е световен шампион по...
Петър Волгин: САЩ казват на Зеленски - "ти беше дотук"
4
Петър Волгин: САЩ казват на Зеленски - "ти беше дотук"
Венко Сабрутев: Говорим на Борисов за обедняване на хората, а той - "ще ми пипнете ли ушичките"
5
Венко Сабрутев: Говорим на Борисов за обедняване на хората, а той -...
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част от пенсионерите никога не са и докосвали евро
6
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част от...

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
4
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
6
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато

Още от: Футбол

Любослав Пенев е приет по спешност в онкологична болница
Любослав Пенев е приет по спешност в онкологична болница
Селта оцеля срещу Еспаньол Селта оцеля срещу Еспаньол
Чете се за: 02:07 мин.
Гол в добавеното врем спаси Айнтрахт срещу Волфсбург в Бундеслигата Гол в добавеното врем спаси Айнтрахт срещу Волфсбург в Бундеслигата
Чете се за: 01:05 мин.
Аталанта не се даде на Фиоерентина Аталанта не се даде на Фиоерентина
Чете се за: 00:47 мин.
Ланс оглави Лига 1 Ланс оглави Лига 1
Чете се за: 00:40 мин.
Арсенал не успя да пребори 10 от Челси Арсенал не успя да пребори 10 от Челси
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Преди второ четене: Преработен или изцяло нов бюджет за 2026?
Преди второ четене: Преработен или изцяло нов бюджет за 2026?
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Николай Денков: Бюджетът не може да се преправи между другото Николай Денков: Бюджетът не може да се преправи между другото
Чете се за: 08:40 мин.
У нас
Американската армия нанесе удари по цели на "Ислямска държава" Американската армия нанесе удари по цели на "Ислямска държава"
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Преговори за мир: Украйна и САЩ започнаха нови мирни разговори Преговори за мир: Украйна и САЩ започнаха нови мирни разговори
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Кметът на Варна Благомир Коцев се връща на работа след близо 5...
Чете се за: 01:10 мин.
Отпадъците като ресурс: Китайски завод за боклук от бъдещето
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Без договор от утре: Още три столични района остават без...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ