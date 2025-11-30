Само 23 минути в игра за Кирил Десподов с екипа на ПАОК

Кирил Десподов и ПАОК постигнаха втори пореден успех в елита на Гърция. Българинът и неговите съотборници оцеляха при визитата си на Левадикос след 3:2 в мач от 12-ия кръг.

Българският национал започна срещата от резервната скамейка. Нападателят се появи в 61-та минута, заменяйки Лука Иванушевич. Десподов изпълни два ъглови удара, както и центрира веднъж, но в 83-ата минута трябваше да отстъпи мястото си на Мади Камара по тактически съображения.

Срещата вървеше 2:2 до последната минута на срещата, но гостите от Солун вече бяха останали с 10 души на терена заради груб фаул на Суалихо Мейте срещу Йоанис Кости в гръб.

Тъй като ПАОК остана с 10 човека на терена, треньорът Разван Луческу реши да намали офанзивните футболисти за сметка на хората в защита.

Иначе домакините от Беотия, които са на 4-о място в първенството, поведоха в резултата в 10-ата минута с гол на Йоанис Кости, но в последната минута на първата част Магомед Оздоев изравни след подаване на Лука Иванушец.

Домакините отново поведоха пет минути след подновяването на втората част чрез Бенямин Вербич, но Оздоев изравни в 55-ата за втори път. В този случай Деян Ловрен му свали топката с глава след центриране от ъглов удар.

За да дойде и последната минута на редовното време, когато Тайсон подхвана сам контраатака, напредна и подаде на Йоргос Якуманис, който се разписа за 2:3.

Така ПАОК остава на 2 точки от лидера Олимпиакос, който днес победи Панайтоликос и води с 31 точки. 2-и е АЕК (Атина) с 25 и късно дерби с Панатинайкос, а на 4-ата позиция е Левадиакос с 21 точки.