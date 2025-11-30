БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Арсенал не успя да пребори 10 от Челси

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

„Артилеристите“ пропуснаха да увеличат своя актив на върха във Висшата лига.

Арсенал не успя да пребори 10 от Челси
Снимка: БТА
Слушай новината

Арсенал не успя да увеличи своя актив на върха във временното класиране на Висшата лига. Съставът на Микел Артета сътвори равенство срещу Челси след 1:1 в мач от 13-ия кръг, който се изигра на „Стамфорд Бридж“.

В 38-ата минута Мойсес Кайседо получи червен картон за нарушение срещу Микел Мерино и намеса на видео асистент реферите.

Три минути след почивката Жоао Педро опита да се разпише, но Давид Рая изби топката в ъглов удар. При изпълнението на статичното положение Трево Чалоба с глава след подаване на Рийс Джеймс откри резултата в лондонското дерби.

Само 11 минути по-късно Мерино изравни след пробив и центриране на Букайо Сака.

"Артилеристите", които имат 17 поредни мача без поражение във всички турнири, водят в класирането с актив от 30 точки, с 5 пред Манчестър Сити. Челси има 24 пункта и е на трета позиция до момента.

#Висша лига 2025/26 #ФК Челси #ФК Арсенал

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
1
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Андреевден е!
2
Андреевден е!
Националният отбор на България за жени е световен шампион по естетическа групова гимнастика
3
Националният отбор на България за жени е световен шампион по...
Петър Волгин: САЩ казват на Зеленски - "ти беше дотук"
4
Петър Волгин: САЩ казват на Зеленски - "ти беше дотук"
Венко Сабрутев: Говорим на Борисов за обедняване на хората, а той - "ще ми пипнете ли ушичките"
5
Венко Сабрутев: Говорим на Борисов за обедняване на хората, а той -...
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част от пенсионерите никога не са и докосвали евро
6
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част от...

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
4
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
6
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато

Още от: Футбол

Любослав Пенев е приет по спешност в онкологична болница
Любослав Пенев е приет по спешност в онкологична болница
Селта оцеля срещу Еспаньол Селта оцеля срещу Еспаньол
Чете се за: 02:07 мин.
Гол в добавеното врем спаси Айнтрахт срещу Волфсбург в Бундеслигата Гол в добавеното врем спаси Айнтрахт срещу Волфсбург в Бундеслигата
Чете се за: 01:05 мин.
Аталанта не се даде на Фиоерентина Аталанта не се даде на Фиоерентина
Чете се за: 00:47 мин.
Ланс оглави Лига 1 Ланс оглави Лига 1
Чете се за: 00:40 мин.
Само 23 минути в игра за Кирил Десподов с екипа на ПАОК Само 23 минути в игра за Кирил Десподов с екипа на ПАОК
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Преди второ четене: Преработен или изцяло нов бюджет за 2026?
Преди второ четене: Преработен или изцяло нов бюджет за 2026?
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Николай Денков: Бюджетът не може да се преправи между другото Николай Денков: Бюджетът не може да се преправи между другото
Чете се за: 08:40 мин.
У нас
Американската армия нанесе удари по цели на "Ислямска държава" Американската армия нанесе удари по цели на "Ислямска държава"
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Преговори за мир: Украйна и САЩ започнаха нови мирни разговори Преговори за мир: Украйна и САЩ започнаха нови мирни разговори
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Кметът на Варна Благомир Коцев се връща на работа след близо 5...
Чете се за: 01:10 мин.
Отпадъците като ресурс: Китайски завод за боклук от бъдещето
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Без договор от утре: Още три столични района остават без...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ