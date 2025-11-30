Арсенал не успя да пребори 10 от Челси

Арсенал не успя да увеличи своя актив на върха във временното класиране на Висшата лига. Съставът на Микел Артета сътвори равенство срещу Челси след 1:1 в мач от 13-ия кръг, който се изигра на „Стамфорд Бридж“.

В 38-ата минута Мойсес Кайседо получи червен картон за нарушение срещу Микел Мерино и намеса на видео асистент реферите.

Три минути след почивката Жоао Педро опита да се разпише, но Давид Рая изби топката в ъглов удар. При изпълнението на статичното положение Трево Чалоба с глава след подаване на Рийс Джеймс откри резултата в лондонското дерби.

Само 11 минути по-късно Мерино изравни след пробив и центриране на Букайо Сака.

"Артилеристите", които имат 17 поредни мача без поражение във всички турнири, водят в класирането с актив от 30 точки, с 5 пред Манчестър Сити. Челси има 24 пункта и е на трета позиция до момента.