Гол в добавеното време на Петър Андреев донесе успеха на Локомотив Пловдив над Славия

Локомотив Пловдив победи Славия с 2:1 във втория мач от 5-ия кръг на Първа лига. Петър Андреев донесе трите точки на домакините с гол в добавеното време.

През първото полувреме на стадион "Локомотив" в Пловдив капитанът Димитър Илиев бе най-близо до попадение, но негов гол с глава бе отменен заради засада.

След почивката напречната греда попречи на гостите да открият резултата. Топката се отби от гредата след удар с глава на Лазар Марин.

В 56-ата минута "черно-белите" поведоха в резултата. Димитър Илиев изведе Франсиско Политино в наказателното поле. Аржентинецът стреля по земя в далечния ъгъл за 1:0.

Столичани получиха дузпа в 83-ата минута. След преразглеждане на ситуацията с ВАР Станимир Тренчев забеляза игра с ръка на Жулиан Лами. Резервата Тони Тасев възобнови равенството от бялата точка. Това е първият гол, който пловидвчани допускат у дома през сезона.

В добавеното време друга футболист, появил се от резервната скамейка, попадна под светлините на прожекторите. Петър Андреев изпрати топката в противниковата врата, но голът не бе зачетен заради засада. След намесата на ВАР попадението бе признато.

Локомотив Пловдив се изкачи до 3-ата позиция в подреждането с актив от 11 пункта. Славия остава на 14-ото място в класирането с 1 точка.