ИЗВЕСТИЯ

Атанас Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще...
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията...
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на...
Гол в последната секунда попречи на Черно море да победи Фарул в контрола

Спорт
За "моряците" точен бе Уеслен Жуниор.

ПФК Черно море
Снимка: startphoto.bg
Черно море завърши 1:1 с Фарул в контролна среща, играна на стадиона в Констанца. Двубоят се проведе в две полувремена по 40 минути. В срещата взеха участие юноши от школата на варненци, трима от които за първи път са с мъжкия тим – Димитър Заимов, Пресиян Царев и Андрей Христов.

"Моряците" започнаха по-активно срещата, но трудно стигаха до ситуация пред вратата на домакините. Мартин Милушев завърши с удар добра атака, но топката не затрудни стража на Фарул.

Десет минути след началото на второто полувреме Жоао Бандаро получи контузия след съприкосновение с играч на домакините и бе заменен от Цветомир Панов. Малко след това Мартин Милушев стреля от добра позиция, но право в ръцете на вратаря.

В 65-ата минута Уеслен Жуниор откри резултата от пряк свободен удар. Бразилецът стреля от около 20 метра, вратарят на домакините в опита си да боксира топката, не можа да я уцели добре и тя влетя в мрежата за 0:1.

В последната секунда на двубоя домакините стигнаха до равенство след попадение на Бута.

#Фарул Констанца #ПФК Черно море

