БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено...
Чете се за: 00:32 мин.
Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа...
Чете се за: 01:47 мин.
Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Следвай на живо

ПОЖАРИТЕ В СТРАНАТА

Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено положение (СНИМКИ и ВИДЕО)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 00:32 мин.
Запази

Огънят е на около километър от село Славянци и има опасност за населението

Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено положение (СНИМКИ и ВИДЕО)
Снимка: Община Сунгурларе
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Голям пожар бушува край Сунгурларе. 10 екипи на пожарната са на място. Очаква се в гасенето да се включи и хеликоптер. Гори иглолистна гора. Обявено е бедствено положение в община Сунгурларе заради пожара.

По информация на кмета на Сунгурларе огънят е на около километър от най-близкото село Славянци и има опасност за населението, за това ще се наложи и евакуация на старческия дом.

снимки и видео: Община Сунгурларе

#гасене на пожар #пожарите в страната #Сунгурларе

Водещи новини

Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено положение (СНИМКИ и ВИДЕО)
Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено положение...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Пожар бушува край 86-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас Пожар бушува край 86-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа да качи на борда дете в инвалидна количка Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа да качи на борда дете в инвалидна количка
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Пощите са готови за обмяната на левовете в евро от 1 януари 2026 г. (ОБЗОР) Пощите са готови за обмяната на левовете в евро от 1 януари 2026 г. (ОБЗОР)
Чете се за: 04:22 мин.
Общество
Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да преговарят за...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Премиерът Желязков и министър Мариян Бачев откриха 13-ия Национален...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Горещата вълна в Европа: Предупреждения за опасно време в Швейцария...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Слънчево и горещо време през следващите дни
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ