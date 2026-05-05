Голяма част от националния отбор по бадминтон на турнир в Братислава

Голяма част от националите по бадминтон ще участват на международния турнир "Future Series" в Братислава (Словакия), който ще се проведе от 6 до 9 май.

Заявени са Цветомир Стоянов, Денис Маринов, Евгени Панев, Цветан Иванов, Станимир Терзиев, Йордан Йорданов, Христомира Поповска, Гергана Павлова, Елена Попиванова, Цветина Попиванова и Рая Пашова. Те ще играят на единично и на двойки.

Поповска е поставена под номер 1 в схемата при жените и първата й съперника е Уляна Голубнича (Франция), а Павлова е номер 2 и стартира срещу Ли Мун (Малайзия). Гергана Павлова и Рая Пашова са втори поставени на двойки жени.