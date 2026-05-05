Трима гимнастици със синдром на Даун със специално участие на Световната Kупа по спортна гимнастика във Варна

Световната купа по спортна гимнастика ще бъде излъчена на живо по БНТ 2!

Емилиян Костадинов, Рамонола Сикандер и Радена Ангелова ще участват в официалното откриване на Световната Чалъндж купа по спортна гимнастика, която ще се проведе във Варна от 7 до 10 май.

Тримата състезатели от Федерацията по адаптирана физическа активност с президент Слав Петков ще излязат на подиума в Двореца на културата и спорта със специално подготвени съчетания, с които ще представят предстоящото световно първенство за спортисти със синдром на Даун в София.

Шампионатът ще се проведе от 13 до 19 юни и ще събере в българската столица над 400 спортисти от 40 държави, които ще се състезават в пет спорта – спортна и художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика.

Треньори на Емилиян Костадинов и Рамонола Сикандер са Иван Цветков, Даниел Алексиев и гл. ас. Здравко Куртев, а Радена Ангелова се подготвя под ръководството на Ирина Карчева.

Официалното откриване на Световната Чалъндж купа ще се състои в събота от 13.15 часа.

Световната купа по спортна гимнастика ще бъде излъчена на живо по БНТ 2!

