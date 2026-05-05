Китаец е новият световен шампион по снукър

У Ицзе стана вторият най-млад шампион от Световното първенство по снукър, след като победи Шон Мърфи (Англия) с 18:17 фрейма в един от най-оспорваните финали в историята на „Крусибъл“ в Шефилд.

22-годишният китаец е 25-ият носител на титлата и втори от страната си след миналогодишния победител Чжао Синтун. У Ицзе е и най-младият шампион след шотландеца Стивън Хендри, който спечели първото си световно първеснтво през 1990-а на 21-годишна възраст.

Китаецът, който триумфира при третото си участие в „Крусибъл“, имаше само една ранкинг титла до момента - от Международния шампионат на родна земя в Нанцзин през ноември 2025 година. С успеха си той се изкачи на четвърто място в световната ранглиста, докато в едногодишната класация вече е първи.

Мърфи и У запазиха интригата до последно, след като в първите три сесии разликата между двамата беше само един фрейм в полза на китаеца. Във финалната сесия силите бяха изключително изравнени и публиката стана свидетел на равенства при 14:14, 15:15 и 16:16, преди срещата да навлезе в решаваща партия.

В нея У Ицзе пръв си извоюва шанс да започне точкова серия, запази самообладание и направи брейк от 85 точки, за да стигне до победата.

„Много съм щастлив, че успях да се представя така днес. Играх за семейството си, за себе си и за Китай. Моите родители са истинските шампиони. Откакто взех решението да напусна училище, баща ми е до мен. Майка ми също премина през толкова много през годините. Те са източника на моята сила и ги обичам толкова много. Не мога да благодаря на феновете достатъчно, независимо кого подкрепяте, любовта към снукъра е взаимна. Просто искам да се наспя добре! От втората сесия съм притеснен, така че сега искам да си легна!“, каза У след успеха си на финала, цитиран от уебсайта на Световния снукър тур.

По пътя си към финала китаецът спечели оспорвани мачове срещу бившия шампион Марк Селби, иранеца Хосеин Вафаей, както и Марк Алън на полуфинала, в който северноирландецът пропусна черна топка, с която можеше да отстрани У Ицзе и да играе финал срещу стария си познайник Шон Мърфи.

43-годишният Мърфи пък отстрани миналогодишния шампион Чжао Синтун, както и четирикратния носител на титлата Джон Хигинс, но съвсем малко не му достигна да спечели Световното първенство за втори път в кариерата си след 21-годишна пауза.

„Много съм горд. Това бяха няколко страхотни седмици за мен и за семейството ми. Прекарах си страхотно в Шефийлд. Посмяхме се и бях много близо. Бях наистина близо. Искам да бъда първият, който да поздрави У Идзъ и неговото семейство, както и всички до него, защото той е страхотен световен шампион. Не обичам да бъда прав, но по-рано през сезона казах, че той ще бъде световен шампион някой ден. Просто беше жалко, че това се случи днес", заяви англичанинът пред BBC Two.








