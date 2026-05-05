Домакинството на първите три етапа от колоездачната обиколка Джиро д’Италия ще повиши интереса към колоезденето в България, заяви за БТА президентът на СКК „Спринт“ – Разград Мирослав Денев.

По думите му, за да се разбере значимостта на събитието, е важно да се уточни, че става дума за триседмичен колоездачен форум, каквито в света са едва три, като Джиро д’Италия е вторият по големина след Обиколката на Франция и преди Обиколката на Испания.

Денев подчерта, че подобно събитие се случва веднъж в живота и ще остане в историята, като е важно за развитието на спорта у нас. Според него домакинството ще донесе ценен опит за бъдещи национални и международни прояви. Той изрази надежда държавата, общините и бизнесът да бъдат по-ангажирани към колоездачните клубове както финансово, така и организационно, за да се повиши значимостта на този по думите му красив спорт.

Президентът на колоездачния клуб отбеляза, че Разград има традиции във велоспорта и интерес сред децата. В града функционира един от малкото колодруми в страната, което позволява на СКК „Спринт“ да бъде водещ фактор в пистовото колоездене. В клуба работи и един от най-добрите треньори на писта – Мирослав Минчев, многократен рекордьор на страната в дисциплините 1 км от място и 200 метра летящ старт. По думите му Минчев е и изключително добър педагог, който успява да предаде опита си на подрастващите. „Той създаде състезатели, които от своя страна подобриха редица рекорди и постигнаха класиране в топ 8 на европейско първенство“, добави Денев.

Въпреки успехите, клубът среща трудности, основно свързани със задържането на младите таланти заради ограничено финансиране. Денев припомни, че в миналото е имало държавни програми и стипендии, които са подпомагали спортистите, докато сега водещ мотив често остава единствено любовта към спорта. Сред изявените състезатели на клуба се открояват националните рекордьори Георги Радославов и Павел Николов, както и опитният Мирослав Минчев. При по-малките възрасти също има деца с редовни класирания на почетната стълбичка, каза още Денев.

Той заяви, че подготовката на младите колоездачи е дълъг и методичен процес, включващ физическа и специфична спортна подготовка. През зимата акцентът пада върху общофизическите тренировки и заниманията на закрито, а през по-топлите месеци – върху писта и шосе.

Президентът на клуба подчерта и ролята на семейството и училището за изграждането на дисциплина и спортна култура, като отбеляза, че именно там се формират първичните навици и ценности.

Мирослав Денев добави, че колодрумът, на който тренират състезателите е голям, но стар, не е реновиран и има нужда от обновяване. Допълнителен проблем са и вандалските прояви, които затрудняват работата. „Често има набези от деца, които прескачат оградата и изписват пистата с графити и нецензурни надписи. Почистването на това "творчество" ни коства много усилия и време, а резултатът не винаги е задоволителен“, посочи той. Въпреки това клубът продължава дейността си благодарение на спонсори и подкрепата на благодетели. Като основни трудности за клубовете в по-малките градове президентът на разградския колоездачен клуб посочи ограниченото финансиране и липсата на достатъчна инфраструктура.

Според Мирослав Денев международни събития като Джиро д’Италия имат силен мотивиращ ефект върху младите състезатели, особено в контекста на съвременните технологии и широкото медийно отразяване. Като пример той даде един от подрастващите таланти Калоян Павлов, който по думите на президента на клуба буквално става и ляга с мисъл за колоезденето. Денев каза още, че няколко семейства на състезатели са се организирали да проследят Обиколката в етапните градове, и ще присъстват на първа линия. „Същото ще направим аз и съпредседателят на клуба Мирослав Минчев. Както вече казах, това събитие се случва веднъж в живота“, добави Мирослав Денев.

По думите му развитието на колоезденето в България изисква общи усилия, а домакинството на Джиро д’Италия е важна стъпка в тази посока. Той допълни, че подобни събития, както и по-добрата подкрепа за Обиколката на България, могат да имат положителен ефект и върху туризма и спорта, което показват практики в други държави.