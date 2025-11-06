БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Общественият съвет за Националната детска болница подава...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гонят театралната школа на министър Мариан Бачев от читалището в район "Изгрев"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Политика
Запази

Това съобщи кметът на столичния район "Изгрев" д-р Делян Георгиев в своя фейсбук профил

гонят театралната школа министър мариан бачев читалището район изгрев
Слушай новината

Частната театрална школа на министъра на културата Мариан Бачев е получила предизвестие за напускането на ползваните помещения в читалище "Николай Хайтов". Това съобщи кметът на столичния район "Изгрев" д-р Делян Георгиев в своя фейсбук профил.


"Скандалът е тежък, излизат нови и нови медийни разкрития. Тече следствие, има ограмно напрежение сред хората и в културно-образователните среди на страната. Обществото води явна и периферна дискусия за морал, права и норми на поведение. За пореден пьт се спекулира с обективността на правораздавателната ни система...", пише кметът Георгиев.

По думите му до произнасянето на Съда и при спазване на презумпцията за невинност по делото, театралната школа, чиито водещ преподавател бе замесен в огромен публичен скандал, нямат място в района.

"След това, Настоятелството на Народно читалище "Николай Хайтов" трябва да вземе решение дали ще продължи взаимоотношенията си с този субект, като се надявам да бъдат отчетени правилно негативният тренд на общестевеното мнение, моралната страна на въпроса и интересите на децата.

В крайна сметка, става дума за школа на действащ министър, помещавала се срещу мизерно символичен и обиден за хората наем в общинска сграда десет години, при това незаконно. Въпросите са много", пише още той.

#Деян Георгиев #театрална школа #район "Изгрев" #Мариан Бачев

Последвайте ни

ТОП 24

Фентанилът: Вълна от смърт в България
1
Фентанилът: Вълна от смърт в България
ЕК задържа временно 215 милиона евро от ПВУ за България
2
ЕК задържа временно 215 милиона евро от ПВУ за България
Отиде си режисьорът Росен Елезов
3
Отиде си режисьорът Росен Елезов
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната община
4
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната...
Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ И ВИДЕО)
5
Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ И ВИДЕО)
Правителството пак предлага Деньо Денев за председател на ДАНС
6
Правителството пак предлага Деньо Денев за председател на ДАНС

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
4
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
5
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
6
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско

Още от: У нас

Археолози разкриват древен манастир край Ахтопол
Археолози разкриват древен манастир край Ахтопол
Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка
Чете се за: 00:37 мин.
Перничанин откраднал 165 бутилки олио от хипермаркет за две седмици Перничанин откраднал 165 бутилки олио от хипермаркет за две седмици
Чете се за: 00:37 мин.
С 30 ст. повече: По-висок акциз вдига цените на цигарите от Нова година С 30 ст. повече: По-висок акциз вдига цените на цигарите от Нова година
Чете се за: 02:22 мин.
НА ЖИВО: Заседание на Народното събрание НА ЖИВО: Заседание на Народното събрание
Чете се за: 01:42 мин.
Почитат паметта на патриарх Максим в Троянския манастир Почитат паметта на патриарх Максим в Троянския манастир
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка
Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Гонят театралната школа на министър Мариан Бачев от читалището в район "Изгрев" Гонят театралната школа на министър Мариан Бачев от читалището в район "Изгрев"
Чете се за: 01:52 мин.
Политика
С 30 ст. повече: По-висок акциз вдига цените на цигарите от Нова година С 30 ст. повече: По-висок акциз вдига цените на цигарите от Нова година
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Гл. архитект на София Богдана Панайотова: Няма да подам оставка, не знам защо я искат Гл. архитект на София Богдана Панайотова: Няма да подам оставка, не знам защо я искат
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Лиляна Павлова: Еврото не е магическа пръчка, но е голяма...
Чете се за: 04:42 мин.
България и Северна Македония ще подпишат споразумение за...
Чете се за: 00:52 мин.
Политика
Делото за убийството на Митко от Цалапица тръгва на втора инстанция
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Липса на кадри в Банско преди старта на зимния сезон
Чете се за: 01:30 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ