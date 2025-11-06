Гонят театралната школа на министър Мариан Бачев от читалището в район "Изгрев"

Частната театрална школа на министъра на културата Мариан Бачев е получила предизвестие за напускането на ползваните помещения в читалище "Николай Хайтов". Това съобщи кметът на столичния район "Изгрев" д-р Делян Георгиев в своя фейсбук профил.



"Скандалът е тежък, излизат нови и нови медийни разкрития. Тече следствие, има ограмно напрежение сред хората и в културно-образователните среди на страната. Обществото води явна и периферна дискусия за морал, права и норми на поведение. За пореден пьт се спекулира с обективността на правораздавателната ни система...", пише кметът Георгиев.

По думите му до произнасянето на Съда и при спазване на презумпцията за невинност по делото, театралната школа, чиито водещ преподавател бе замесен в огромен публичен скандал, нямат място в района.