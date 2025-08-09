Горещата вълна в Европа: Предупреждения за опасно време в Швейцария и Франция

Нова гореща вълна в Европа - през следващите дни се очакват екстремно високи температури.

Предупреждения вече са издадени в Швейцария и Франция. Най-големият от 80 години пожар, който бушуваше във френския департамент Од, вече е под контрол, но пожарникари остават на място, именно заради очакваните високи температури.

снимки: БТА

В Мадрид температурите вече няколко дни са над 40 градуса. Местни и туристи залагат на сенките и сладоледа, за да се разхлаждат.

Горещо е в популярната сред туристите Флоренция. Жегата обаче не отказва желаещите да видят красивите места в италианския град.