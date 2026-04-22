Горски пожари в Джорджия и Флорида унищожиха близо 50 къщи

Горските пожари, бушуващи в югоизточната част на САЩ унищожиха близо 50 къщи в югоизточната част на щата Джорджия и наложиха евакуация в някои населени места, съобщи Асошиейтед прес.

Част от най-големите пожари избухнаха около Джаксънвил, Флорида, и по крайбрежието на Джорджия. Продължителната суша, ниската влажност и силните ветрове благоприятстват пожарите, а Флорида е в очакване на един от най-тежките сезони на пожари от десетилетия, посочва АП.

В югоизточна Джорджия 47 къщи вчера бяха унищожени от бързо разпространяващ се горски пожар.

Евакуации бяха в ход в множество населени места.

Във Флорида пожарната техника беше разположена из целия щат, за да бъдат ресурсите по-близо до пожарите, каза щатският комисар по земеделието Уилтън Симпсън.

"Флорида преживява един от най-тежките пожарни сезони може би за последните 30 или 40 години, или поне така се очертава", каза Симпсън. "Вече 18 месеца има суша в целия щат".

Горски пожар прекъсна движението на влаковете "Амтрак" в понеделник в североизточната част на щата. Движението се нормализира днес по думите на говорителката на "Амтрак" Бет Тол.

Опасна комбинация от ниска влажност и ветрове ще поддържа висока опасността от пожари и днес, съобщи Националната метеорологична служба.

Димът се разнесе до Атланта, Савана, Джорджия, и Джаксънвил, Флорида. В някои райони, по-близки до пожарите, бяха издадени предупреждения за качеството на въздуха.

Според Агенцията за управление на извънредни ситуации на окръг Атланта-Фултън, днес в района на Атланта се очакваше да продължи задимяването. Най-тежките пожари бушуваха на повече от 322 км. югоизточно от града.

Според метеорологичната служба високият риск от пожари се очаква да се запази до петък поради много сухите условия.