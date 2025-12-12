БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Съдия Антон Урумов ще разследва главния прокурор и...
Депутатите приеха оставката на кабинета "Желязков"
Гръцките фермери блокират пристанище Солун

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
По света
Блокирани са и пунктове по границата с България и Турция

гръцките фермери блокират пристанище солун
Снимка: БТА
Земеделците от Северна Гърция блокират днес пристанище Солун. Спират движението в цялата страна в различни часове.

С трактори, лични автомобили и пеша стотици фермери се насочват към пристанище Солун. Блокадата ще е символична, но без да се знае колко ще продължи. В подкрепа на протестиращите от област Солун и Халкидики пристигат още хора от Серес, Драма и Ксанти. Рибарски лодки вече поставиха преграда за влизане и излизане от порта.

"Не искаме обещания, а реални мерки по решаване на проблемите в аграрния сектор", заявиха лидерите на блокадите.

Няма отстъпване или оттегляне на техниката от пътя Александруполис – Солун. На място остават и фермерите по граничните пунктове.

Засега отворени са пунктовете със Северна Македония и Албания, затворени са тези с България за осем часа според ръководителите на протеста там. На границата с Турция е блокирано движението в двете посоки.

При пътен възел Никиас по магистралата Солун – Атина тракторите са на платното в двете посоки. Училищата в Лариса са затворени, учениците също подкрепят протестите.

Утре се организира поредната национална среща на представители на земеделците от цялата страна, за да решат вида на протестите.

В същото време на остров Крит започнаха арести на незаконно присвоили европейски субсидии. Прокуратурата съобщава за организирана престъпна група.

#протест на гръцки фермери #СОЛУН #протести на гръцки фермери #гръцки фермери

