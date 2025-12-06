БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гръцките фермери свалиха блокадата на "Промахон", движението е възстановено

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:37 мин.
По света
четвърти ден продължават блокадите българо гръцката граница обзор
Протестиращите гръцки фермери са свалили блокадата на граничен пункт Промахон (срещу Кулата) на българо-гръцката граница и товарните камиони вече могат да преминават и в двете посоки, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

В информацията се посочва, че земеделците са освободили и двете платна на пътя, като движението е напълно възстановено и в двете посоки.

Земеделски производители и животновъди от района на Северна Гърция бяха затворили граничния преход за товарни камиони, пропускайки единствено автомобили, автобуси и камиони, натоварени с бързо развалящи се стоки.

По-рано днес на граничен преход „Кулата“ се бе образувала километрична опашка от изчакващи тежкотоварни автомобили.

Продължават блокадите на протестиращите гръцки фермери по други пътни артерии на страната. Ситуацията е динамична и непрекъснато има нови промени.

Вчера полицията в Солун използва сълзотворен газ срещу протестиращи земеделци, опитали се да блокират един от ключовите пътни възли в близост до летището в града.

Протестите избухнаха заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии заради скандала с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ, въпреки че правителството започна частичното изплащане на субсидиите.

#възстановено #ГКПП "Кулата-Промахон" #Кулата #блокада #движение #гръцки фермери

