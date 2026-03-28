Градушка с размер на орех удари Крумовград



Силна градушка, придружена от дъжд и поривист вятър, удари около обяд Крумовград и причини сериозни щети.

Явлението е продължило около 15 минути. В началото ледените късове са били дребни, но постепенно са достигнали големина на орех.

Щетите:

Унищожена е реколтата в дворовете и градините

Има счупени стъкла на автомобили

Улиците са били покрити с ледени късове

От местната администрация съобщават, че предстоят огледи за оценка на щетите.

Какво следва:

Метеоролозите предупреждават за възможни нови краткотрайни, но интензивни пролетни бури в района.