Градушка с размер на орех удари Крумовград

Силна градушка, придружена от дъжд и поривист вятър, удари около обяд Крумовград и причини сериозни щети.
Явлението е продължило около 15 минути. В началото ледените късове са били дребни, но постепенно са достигнали големина на орех.
Щетите:
Унищожена е реколтата в дворовете и градините
Има счупени стъкла на автомобили
Улиците са били покрити с ледени късове
От местната администрация съобщават, че предстоят огледи за оценка на щетите.
Какво следва:
Метеоролозите предупреждават за възможни нови краткотрайни, но интензивни пролетни бури в района.