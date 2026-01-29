Грами 2026: Кой е най-големият фаворит?

Кендрик Ламар, Бед Бъни и Лейди Гага са големите имена в тазгодишната надпревара за наградите „Грами“, които ще се раздадат на 1 февруари в Лос Анджелис.
Топ фаворити от различни стилове:
Кендрик Ламар – рап легенда, с 9 номинации
Бед Бъни – кралят на регетона, с 6 номинации
Лейди Гага – поп икона, със 7 номинации
Дори кей-попът има шанс за голяма награда – песента Golden от анимационния хит на Netflix KPop Demon Hunters е сред фаворитите за песен на годината.
Кендрик Ламар
Миналата година той направо „обра“ Грамитата с хита Not Like Us. Сега се бори за най-голямата награда – албум на годината с GNX. Ако спечели, това ще е първият му такъв трофей.
Лейди Гага
Гага се връща към електропопа от началото на кариерата си с албума Mayhem. Тя вече има 14 награди „Грами“, но още няма такава за албум на годината – дали сега е моментът?
Бед Бъни
Той пее на испански, смесва модерни бийтове с пуерторикански ритми и често засяга важни теми – култура, идентичност, политика. Ако спечели, това ще е още едно доказателство колко силно латино музиката влияе в САЩ.
Малък бонус факт:
Бед Бъни ще бъде звездата на шоуто на полувремето на Супербоул на 8 февруари – само седмица след Грамитата.
Други имена, за които да следиш:
Джъстин Бийбър
Сабрина Карпентър
Били Айлиш
Чапъл Роан
Бруно Марс
Водещ на церемонията отново ще е Тревър Ноа – за последен път.