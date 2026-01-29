БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Поскъпването на синя и зелена зона в София няма да е от утре
Чете се за: 00:42 мин.
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане...
Чете се за: 02:22 мин.
След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо...
Чете се за: 04:57 мин.
Отменят грипната епидемия в Бургаска област
Чете се за: 00:50 мин.
Върховният административен съд реши да върне поскъпването...
Чете се за: 00:40 мин.
Велислава Делчева отказа да е служебен премиер:...
Чете се за: 03:30 мин.
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран,...
Чете се за: 04:45 мин.
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на...
Чете се за: 02:10 мин.
"Лукойл" се е съгласил да продаде...
Чете се за: 00:45 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество...
Чете се за: 02:57 мин.

Грами 2026: Кой е най-големият фаворит?

от БНТ
Чете се за: 01:57 мин.
Деца
награди грами път фона опустошенията
Слушай новината


Кендрик Ламар, Бед Бъни и Лейди Гага са големите имена в тазгодишната надпревара за наградите „Грами“, които ще се раздадат на 1 февруари в Лос Анджелис.

Топ фаворити от различни стилове:

Кендрик Ламар – рап легенда, с 9 номинации
Бед Бъни – кралят на регетона, с 6 номинации
Лейди Гага – поп икона, със 7 номинации
Дори кей-попът има шанс за голяма награда – песента Golden от анимационния хит на Netflix KPop Demon Hunters е сред фаворитите за песен на годината.

Кендрик Ламар
Миналата година той направо „обра“ Грамитата с хита Not Like Us. Сега се бори за най-голямата награда – албум на годината с GNX. Ако спечели, това ще е първият му такъв трофей.

Лейди Гага
Гага се връща към електропопа от началото на кариерата си с албума Mayhem. Тя вече има 14 награди „Грами“, но още няма такава за албум на годината – дали сега е моментът?

Бед Бъни
Той пее на испански, смесва модерни бийтове с пуерторикански ритми и често засяга важни теми – култура, идентичност, политика. Ако спечели, това ще е още едно доказателство колко силно латино музиката влияе в САЩ.

Малък бонус факт:
Бед Бъни ще бъде звездата на шоуто на полувремето на Супербоул на 8 февруари – само седмица след Грамитата.

Други имена, за които да следиш:

Джъстин Бийбър
Сабрина Карпентър
Били Айлиш
Чапъл Роан
Бруно Марс
Водещ на церемонията отново ще е Тревър Ноа – за последен път.

