Грами 2026: Кой е най-големият фаворит?





Кендрик Ламар, Бед Бъни и Лейди Гага са големите имена в тазгодишната надпревара за наградите „Грами“, които ще се раздадат на 1 февруари в Лос Анджелис.

Топ фаворити от различни стилове:

Кендрик Ламар – рап легенда, с 9 номинации

Бед Бъни – кралят на регетона, с 6 номинации

Лейди Гага – поп икона, със 7 номинации

Дори кей-попът има шанс за голяма награда – песента Golden от анимационния хит на Netflix KPop Demon Hunters е сред фаворитите за песен на годината.

Кендрик Ламар

Миналата година той направо „обра“ Грамитата с хита Not Like Us. Сега се бори за най-голямата награда – албум на годината с GNX. Ако спечели, това ще е първият му такъв трофей.

Лейди Гага

Гага се връща към електропопа от началото на кариерата си с албума Mayhem. Тя вече има 14 награди „Грами“, но още няма такава за албум на годината – дали сега е моментът?

Бед Бъни

Той пее на испански, смесва модерни бийтове с пуерторикански ритми и често засяга важни теми – култура, идентичност, политика. Ако спечели, това ще е още едно доказателство колко силно латино музиката влияе в САЩ.

Малък бонус факт:

Бед Бъни ще бъде звездата на шоуто на полувремето на Супербоул на 8 февруари – само седмица след Грамитата.

Други имена, за които да следиш:

Джъстин Бийбър

Сабрина Карпентър

Били Айлиш

Чапъл Роан

Бруно Марс

Водещ на церемонията отново ще е Тревър Ноа – за последен път.