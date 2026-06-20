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Гранична полиция задържа дрогиран шофьор без книжка, превозващ 27 незаконни мигранти

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Гранични полицаи са задържали дрогиран шофьор без книжка, превозващ 27 незаконни мигранти.

Арестът е станал в четвъртък към 20:00 часа, когато граничен полицейски наряд е спрял за проверка между плаж ,,Аркутино“ и разклона зa комплекс ,,Св. Тома“ микробус с британска регистрация, управляван от 31-годишен от Бургас.

Установено, е че в товарния отсек на автомобила има 27 незаконни мигранти без документи за самоличност. 22-ма са съобщили, че са от Афганистан, а 5 – от Пакистан. Те са задържани в ГПУ – Бургас.

Шофьорът също е задържан. Установено е, че не притежава шофьорска книжка и му е извършена проверка за употреба на наркотици, която е била положителна. Образувано е бързо производство, уведомена е районната прокуратура.

#Бургас #дрогиран шофьор #мигранти

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