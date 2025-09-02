БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон...
Чете се за: 03:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гранични полицаи от Царево задържаха незаконни мигранти след фалшиво повикване за спешна помощ

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Запази

Арестувани са и трима италианци

гранични полицаи гпу царево задържаха незаконни мигранти италианци фалшиво повикване спешна помощ
Слушай новината

Гранични полицаи задържаха петима мигранти и трима италианци след фалшиво повикване за спешна помощ край Царево

Гранични полицаи от Царево разкриха случай на фалшиво повикване за спешна помощ, което доведе до задържането на петима незаконни мигранти и трима италиански граждани.

Сигналът е подаден към 9:20 часа на 1-ви септември чрез телефон 112 от италианка, която твърдяла, че в землището на с. Изгрев се намират мигранти, нуждаещи се от медицинска помощ. При пристигането на патрула на място обаче са установени петима мъже без документи за самоличност и трима италианци, всички в добро здравословно състояние.

Италианските граждани са задържани. Незаконните мигранти са преминали медицински преглед и срещу тях са образувани бързи производства за незаконно преминаване на границата.

От 2023 г. граничните полицаи многократно отбелязват случаи, при които европейски граждани под предлог оказване на медицинска помощ съдействат на нелегално преминали границата чужденци. Досега на българо-турската граница са регистрирани 10 подобни случая, а прокуратурата е уведомена за всички образувани заявителски материали.

В отделен инцидент вчера вечерта гранични полицаи от Средец оказаха помощ на марокански гражданин със счупен крак, нелегално преминал границата в землището на село Белеврен. Чужденецът е транспортиран до болница за лечение, като е осигурена охрана от служители на ГПУ-Средец.

Служителите на ГД „Гранична полиция“ напомнят, че оказването на съдействие на нелегално преминали границата лица е престъпление, а системните фалшиви сигнали и опити за заобикаляне на закона ще бъдат санкционирани строго.

# Царево #незаконни мигранти

Последвайте ни

ТОП 24

Пожар изпепели 7 къщи в Белослав (СНИМКИ)
1
Пожар изпепели 7 къщи в Белослав (СНИМКИ)
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Трамвай дерайлира и удари няколко автомобила в района на Румънското посолство
3
Трамвай дерайлира и удари няколко автомобила в района на Румънското...
Пробив в сигурността: Урсула фон дер Лайен – мишена на предполагаема руска хибридна атака у нас?
4
Пробив в сигурността: Урсула фон дер Лайен – мишена на...
Репортерът на "По света и у нас" Тереза Кънчева-Василева и малката Божана се прибраха у дома
5
Репортерът на "По света и у нас" Тереза Кънчева-Василева...
Позиция на "Величие" заради инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен в Пловдив
6
Позиция на "Величие" заради инцидента със самолета на...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
3
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
4
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
5
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
6
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен

Още от: Сигурност и правосъдие

Какво спря GPS-а на самолета на Урсула фон дер Лайен в Пловдив?
Какво спря GPS-а на самолета на Урсула фон дер Лайен в Пловдив?
Даниел Митов за случая с Урсула фон дер Лайен: Не става въпрос за кибератака Даниел Митов за случая с Урсула фон дер Лайен: Не става въпрос за кибератака
Чете се за: 04:40 мин.
Отложиха за 12 септември делото "Адриан", битото дете не посочило иска или не иска да присъства Отложиха за 12 септември делото "Адриан", битото дете не посочило иска или не иска да присъства
Чете се за: 01:35 мин.
Съдят лекар за причинавяне на смъртта на 5-годишно дете поради немарливост Съдят лекар за причинавяне на смъртта на 5-годишно дете поради немарливост
Чете се за: 03:27 мин.
Предстои Йоан Матев да излезе от затвора след изтърпяване на присъдата за убийството в Борисовата градина Предстои Йоан Матев да излезе от затвора след изтърпяване на присъдата за убийството в Борисовата градина
Чете се за: 01:12 мин.
Измамни схеми с кредити - как жертвите влизат във финансовия капан? Измамни схеми с кредити - как жертвите влизат във финансовия капан?
Чете се за: 03:27 мин.

Водещи новини

Преглеждат камерите в района, за да се установи причината за дерайлиралия трамвай
Преглеждат камерите в района, за да се установи причината за...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон дер Лайен, това не е нито хибридна, нито кибератака Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон дер Лайен, това не е нито хибридна, нито кибератака
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Как дилърът Поро разпространява дрога в Ботевград (ВИДЕО) Как дилърът Поро разпространява дрога в Ботевград (ВИДЕО)
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Китай обяви визия за промени в световния ред Китай обяви визия за промени в световния ред
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Бащата на Адриан: Пастрокът в нито един момент не изрази съжаление
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
МОН предлага учебният ден да започва по-късно
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Правителството предлага увеличение със 126 лв. на линията на...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
От днес в Плевенско влиза в сила частично бедствено положение...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ