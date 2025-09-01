Грета Тунберг тръгва с кораб към Газа

Това става с флотилия от кораби с хуманитарна помощ – храна, вода и лекарства – с цел да стигне до Ивицата Газа. Задачата им е трудна, защото трябва да пробият морската блокада на Израел.

По пътя си от Барселона към Газа конвоят може да стане още по-голям – очаква се да се присъединят кораби от Италия, Гърция и Тунис.

Това обаче не е първият подобен опит – преди два кораба вече бяха спрени от израелските власти. Така че шансът за успех и този път е доста несигурен.

В мисията участват известни лица – шведската екоактивистка Грета Тунберг и холивудската актриса Сюзън Сарандън.

Междувременно в самата Газа продължават въздушните удари.