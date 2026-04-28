Григор Димитров и Виктория Томова ще са част от квалификациите на "Ролан Гарос"

Григор Димитров и Виктория Томова ще участват в квалификациите на „Ролан Гарос“ . Това стана ясно, след като организаторите обявиха предварителните заявки за участие във втория турнир за годината от Големия шлем.

Българинът, който се намира в криза и на 137 място в световната ранглиста, е сред най-ярките имена в пресявките. Най-доброто класиране на Димитров на френска земя бе през 2024 година, когато достигна до четвъртфиналите.

От своя страна Виктория Томова ще трябва да спечели три мача, за да си осигури място в основната схема. Към момента най-добрата българска тенисистка заема 156-та позиция в ранглистата при жените.

Елизара Янева е пък 11-та резерва в квалификациите при дамите.