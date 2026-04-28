Испански квалификант е първото препятствие пред Григор Димитров на Екс-ан-Прованс

Григор Димитров научи своя съперник за турнира от сериите „Чалънджър“ в Екс-ан-Прованс. Най-добрият български тенисист получи „уалйд кард“ и ще участва във въпросната верига от 14 години насам. Хасковлията ще спори срещу Пол Мартин Тифон.

Гришо ще открие участието си срещу испанския квалификант утре (29 април). 137-ият в световната ранглиста и испанския му съперник не са се срещали до този момент. Испанецът премина през пресявките, за да стигне до основната схема, като се намира на 312 то място.

Ако се справи с Тофон, Димитров ще спори с Алекс Микелсен в следващата фаза.