Григор Димитров търси изход от кризата с участие в Чалънджър

Григор Димитров ще направи неочаквано завръщане във веригата "Чалънджър“, след като получи "уайлд кард“ за турнира на клей в Екс-ан-Прованс (Франция) с награден фонд от 272 720 евро.

34-годишният българин ще започне участието си срещу квалификант, като това ще бъде първото му появяване в този тип надпревари от 15 години насам. За последно той игра в Чалънджър турнир през май 2012 година в Прага.

Сезонът до момента е изключително труден за хасковлията, който има едва две победи в десет мача в основния тур на ATP. Това доведе до сериозен спад в ранглистата, където Димитров заема 137-ото място, а във виртуалното подреждане дори е извън топ 160.

Участието в Екс-ан-Прованс идва като възможност за българина да възвърне увереността си и да подобри позициите си в световната ранглиста. При успех в първия кръг обаче го очаква сериозно изпитание срещу поставения под номер 1 в схемата Алекс Микелсен от САЩ, който е 37-и в света.

Димитров има четири титли във веригата „Чалънджър“ в кариерата си, като последният му трофей е от февруари 2011 година в Шербур.





