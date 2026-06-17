Григор Димитров излиза срещу сензацията Конър Ганън в Дъблин

Григор Димитров излиза отново на корта в сряда, след като вчера стартира с победа на тенис турнира от сериите "Чалънджър 75" на трева в Дъблин.

Поставеният под №8 българин се изправя срещу сензацията Конър Ганън. 24-годишният ирландец е извън първите 1000 в ранглистата, където Димитров е 169-и. Той участва с „уайлд кард“ на турнира и вчера записа победа в три сета срещу бившия в Топ 20 играч Бърнард Томич от Австралия.

Двубоят на Григор е втори в програмата на централния корт в Дъблин, която започва в 13:00 часа наше време. Победителят от мача ще се изправи на четвъртфиналите срещу спечелилия срещата между нидерландкия тийнейджър Мейс Ротхеринг и третия в схемата французин Кириан Жаке.