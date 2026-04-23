ЦИК обяви окончателното разпределението на мандатите
Всеки пети у нас живее под линията на бедност
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори...
Григор Димитров отпадна още на старта на турнира в Мадрид

Отпадането на старта в Мадрид ще коства на Григор Димитров нова загуба на точки, след като миналия сезон българинът достигна до IV кръг (осминафинал).

Григор Димитров
Снимка: БГНЕС
Най-добрият български тенисист Григор Димитров отпадна на старта на силния турнир на червени кортове в Мадрид, който е от категория Мастърс 1000. 34-годишният спортист отстъпи в два сета пред преминалия през квалификациите Адолфо Даниел Вайехо (Парагвай), в отделните части 4:6, 4:6.

Един пробив, дело на Вайехо в петия гейм, се оказа достатъчен да реши изхода на първата част – 6:4 за младия латиноамерикаец. През втората част Вайехо започна ударно с ранен брой, който затвърди и поведе с 2:0 гейма. Последва нов пробив и аванс 5:2, но Димитров успя веднага да върне един от брейковете, след което взе подаването си за 4:5. Вторият път, когато сервира за мача Вайехо не трепна и записа вероятно най-впечатляващата победа в кариерата си в Тура до момента.

Григор Димитров направи повече печеливши удари - 22:16, и по-малко непредизвикани грешки - 12:18, но родният играч бе по-неубедителен при ретурите и при точките си на първи сервис.

За Григор Димитров това беше 10-ти двубой от началото на сезона, като българинът е с показатели 2-8 победи. Отпадането на старта в Мадрид ще коства на Григор Димитров нова загуба на точки, след като миналия сезон българинът достигна до IV кръг (осминафинал).

Димитров, който започна седмицата като №137 в ранглистата на АТР, се очаква да участва на турнир от категория Чаланджър 175 във Франция следващата седмица, за който получи „уайлд кард“ от организаторите.

След това на Димитров ще му се наложи да участва в квалификациите на Мастърс 1000 турнира в Рим и вероятно в тези на „Ролан Гарос“ – втория турнир от Големия шлем за сезона.

Григор Димитров ще играе срещу Циципас на демонстративен двубой в София
Григор Димитров ще играе срещу Циципас на демонстративен двубой в София
21-годишен тенисист от Парагвай е съперникът на Григор Димитров на старта на Мастърс турнира в Мадрид
ЦИК обяви окончателното разпределението на мандатите
ЦИК обяви окончателното разпределението на мандатите
