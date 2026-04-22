21-годишен тенисист от Парагвай е съперникът на Григор Димитров на старта на Мастърс турнира в Мадрид

Григор Димитров научи името на съперника си на старта на Мастърс 1000 турнира на червени кортове в Мадрид. Българинът ще се изправи срещу 21-годишния представител на Парагвай Адолфо Даниел Вайехо, който премина през квалификациите. Дуелът между двамата се очаква да бъде в четвъртък.

Вайехо играе предимно на „Чаланджър“ турнири. През януари спечели два последователни на клей в Бразилия и Чили, а през март игра на още един финал от същата серия, но този път отстъпи.

В квалификациите в Мадрид латиноамериканецът записа последователни победи над Педро Мартинес (Испания, №133 в ранглистата) и Енрике Роча (Португалия, №118).В момента Вайехо е №98 в класацията на тенис професионалистите, където Димитров започна седмицата като №137.

До момента Димитров и Вайехо не са играли един срещу друг. Спечелилият срещата ще се изправи във втория кръг срещу поставения под №17 Лърнър Тиен (САЩ), който почива на старта.

Миналата година Григор Димитров достигна до IV кръг в турнира (осминафинал), където отстъпи драматично пред канадската сензация Габриел Диало.

Българинът е четвъртфиналист в турнира от 2015 г., когато отстъпва пред Властелина на тази настилка и местен любимец Рафаел Надал. В Мадрид Димитров записва и една от най-големите победите в кариерата си изобщо – през 2013 г. надвива драматично в три сета, едва ходейки в края, световния №1 Новак Джокович.