БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток: Какви...
Чете се за: 05:20 мин.
Възобновяват полетите от Дубай
Чете се за: 00:55 мин.
ОАЕ спират всички полети от и до Дубай
Чете се за: 00:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Григор Димитров пред тест срещу световния №1 Алкарас тази нощ

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
Спорт
Запази

Двубоят ще започне след полунощ наше време.

тежък жребий григор димитров индиън уелс
Слушай новината

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще се изправи срещу световния №1 в мъжкия тенис Карлос Алкарас тази вечер в среща от втория кръг на турнира в Индиън Уелс. Организаторите на надпреварата от Мастърс 1000 сериите поставиха двубоя между двамата да бъде трети от програмата на централния корт, като се очаква да започне около 01:00 часа (веднага след края на срещата Джокович - Майхжак).

Предвид впечатляващия старт на сезона Карлос Алкарас беше попитан дали мисли за рекордната серия от 41 поредни победи на Новак Джокович в началото на 2011 година.

Отговорът му беше ясен – не особено.

„Просто съм много горд от начина, по който започнах годината“, заяви 22-годишният тенисист пред медиите. „Надявам се серията от победи да продължи и ще се опитам да го постигна, но най-вече се радвам, че играя страхотен тенис“, добави испанецът.

След като стана най-младият тенисист, спечелил всички турнири от Големия шлем, и триумфира в Доха, Алкарас насочва вниманието си към опит за трета титла в Индиън Уелс.

Още в началото на турнира обаче го очаква сериозно изпитание в лицето на Григор Димитров.

Контузии доведоха до това българинът да изпадне извън топ 40 на световната ранглиста, но той заяви пред Tennis Channel, че „тялото му е здраво“, след победата си над Теренс Атман в четвъртък.

Миналата година Димитров спечели само два гейма срещу Алкарас в четвъртия кръг на турнира в калифорнийската пустиня, но през 2024 година го победи с 6:2, 6:4 в Маями. В този мач българинът впечатли с играта си, като реализира 24 печеливши удара срещу едва 14 непредизвикани грешки.

„Той буквално разбива топката. Обичам го като човек, но в същото време точно в такива моменти започва най-забавната част“, каза 34-годишният Димитров по адрес на световния номер едно. „Никога не знаеш как ще се развие един мач. Вярвам, че ако направя правилните неща и намаля някои грешки тук-там, може да се получи нещо хубаво“, добави бившият №3 в света.


Тази нощ Димитров и Алкарас ще се срещнат за седми път, като испанецът води с 4-2 победи в преките дуели. Победителят ще се класира за третия кръг, където ще играе с Хуан Мануел Серундоло (Аржентина) или Артур Риндернех (Франция).

#тенис турнир в Индиън Уелс 2026 #Карлос Алкарас # Григор Димитров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. на живо по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. на живо по БНТ 3
Съдебните медици за случая "Петрохан": 15-годишното момче и Николай Златков са убити от Ивайло Калушев, той се е самоубил
2
Съдебните медици за случая "Петрохан": 15-годишното момче...
Отложиха операцията на Малена Замфирова за понеделник
3
Отложиха операцията на Малена Замфирова за понеделник
От 4 до 6 седмици ще продължи операцията срещу Иран, очакват от Белия дом
4
От 4 до 6 седмици ще продължи операцията срещу Иран, очакват от...
Поскъпват ли горивата у нас заради войната в Близкия изток?
5
Поскъпват ли горивата у нас заради войната в Близкия изток?
Европейската гимнастика гласува единодушно доверие на Християна Тодорова
6
Европейската гимнастика гласува единодушно доверие на Християна...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Още от: ATP

Александър Зверев с първа победа над Матео Беретини от 5 години насам
Александър Зверев с първа победа над Матео Беретини от 5 години насам
Яник Синер с експресна победа за 64 минути в Индиън Уелс Яник Синер с експресна победа за 64 минути в Индиън Уелс
Чете се за: 03:00 мин.
Григор Димитров за двубоя с Алкарас: Ако спечеля – чудесно, ако загубя – пак е добре Григор Димитров за двубоя с Алкарас: Ако спечеля – чудесно, ако загубя – пак е добре
Чете се за: 02:30 мин.
Григор Димитров си гарантира дуел със световния №1 Карлос Алкарас Григор Димитров си гарантира дуел със световния №1 Карлос Алкарас
Чете се за: 01:42 мин.
Отмениха турнирите по тенис в Анталия Отмениха турнирите по тенис в Анталия
Чете се за: 00:45 мин.
Денис Шаповалов надигра Стефанос Циципас на старта в Индиън Уелс Денис Шаповалов надигра Стефанос Циципас на старта в Индиън Уелс
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

Тръмп заплаши Иран, че ще бъде "ударен силно" с нови удари
Тръмп заплаши Иран, че ще бъде "ударен силно" с нови удари
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток: Какви са следващите полети? Продължава евакуацията на българи от Близкия изток: Какви са следващите полети?
Чете се за: 05:20 мин.
След новините
Конфликтът в Близкия изток се разраства: Експлозии в Техеран, Иран атакува Израел, ОАЕ и Бахрейн Конфликтът в Близкия изток се разраства: Експлозии в Техеран, Иран атакува Израел, ОАЕ и Бахрейн
Чете се за: 05:12 мин.
По света
Назначиха охрана на българския европейски прокурор Теодора Георгиева Назначиха охрана на българския европейски прокурор Теодора Георгиева
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
В цялата страна почетоха загиналите полицаи
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Войната в Украйна: Седем души загинаха при руски ракетен удар в Харков
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Задържаха над 1200 бижута с фалшиви марки при митническа проверка в...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Протест срещу скъп ток и вода в Силистра:Искат проверки и...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ