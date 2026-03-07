Григор Димитров пред тест срещу световния №1 Алкарас тази нощ

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще се изправи срещу световния №1 в мъжкия тенис Карлос Алкарас тази вечер в среща от втория кръг на турнира в Индиън Уелс. Организаторите на надпреварата от Мастърс 1000 сериите поставиха двубоя между двамата да бъде трети от програмата на централния корт, като се очаква да започне около 01:00 часа (веднага след края на срещата Джокович - Майхжак).

Предвид впечатляващия старт на сезона Карлос Алкарас беше попитан дали мисли за рекордната серия от 41 поредни победи на Новак Джокович в началото на 2011 година.

Отговорът му беше ясен – не особено.

„Просто съм много горд от начина, по който започнах годината“, заяви 22-годишният тенисист пред медиите. „Надявам се серията от победи да продължи и ще се опитам да го постигна, но най-вече се радвам, че играя страхотен тенис“, добави испанецът.

След като стана най-младият тенисист, спечелил всички турнири от Големия шлем, и триумфира в Доха, Алкарас насочва вниманието си към опит за трета титла в Индиън Уелс.

Още в началото на турнира обаче го очаква сериозно изпитание в лицето на Григор Димитров.

Контузии доведоха до това българинът да изпадне извън топ 40 на световната ранглиста, но той заяви пред Tennis Channel, че „тялото му е здраво“, след победата си над Теренс Атман в четвъртък.

Миналата година Димитров спечели само два гейма срещу Алкарас в четвъртия кръг на турнира в калифорнийската пустиня, но през 2024 година го победи с 6:2, 6:4 в Маями. В този мач българинът впечатли с играта си, като реализира 24 печеливши удара срещу едва 14 непредизвикани грешки.

„Той буквално разбива топката. Обичам го като човек, но в същото време точно в такива моменти започва най-забавната част“, каза 34-годишният Димитров по адрес на световния номер едно. „Никога не знаеш как ще се развие един мач. Вярвам, че ако направя правилните неща и намаля някои грешки тук-там, може да се получи нещо хубаво“, добави бившият №3 в света.



Тази нощ Димитров и Алкарас ще се срещнат за седми път, като испанецът води с 4-2 победи в преките дуели. Победителят ще се класира за третия кръг, където ще играе с Хуан Мануел Серундоло (Аржентина) или Артур Риндернех (Франция).