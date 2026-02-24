Григор Димитров: Привличането на Давид Налбандян се случи толкова естествено

Григор Димитров заяви, че ставането на Давид Набландян за негов треньор се е случило много естествено. Най-добрият български тенисист е обграден от Ксавие Малис, който стана част от лагера му още в началото на сезона.

Димитров вече е в Акапулко, където се подготвя за турнира от ATP 500 и даде интервю пред ATP Media.

„Познавах ги поотделно и също така помага, когато си играл срещу тях няколко пъти. Хубаво е, когато можеш да се свържеш с някого, срещу когото си играл. Те прекратиха активна кариера от над 10 години, но не е било чак толкова отдавна“, започна той.

"В началото, когато започнах разговори с тях, наистина започнахме да виждаме нещата по подобен начин и можех да се свържа с тях по отношение на времето на кариерата им, контузиите, плана им за игра, мислите и всичко останало. В известен смисъл се случи толкова естествено. В момента все още търсим опора, защото е много ново за всички нас, но нещата са много ясни какво трябва да се направи и как искаме да се справим с играта“, каза още хасковлията.

На фона на разочароващият минал сезон, който не успя да доиграе след контузия, получена срещу Яник Синер на Уимбълдън, Гришо се надява, че завръщането му в Акапулко може да даде нов тласък в кариерата му.

„Дойдох по-рано. Просто исках да се уверя, че ще стъпя на корта няколко допълнителни часа. Последните месеци бяха малко неравни. Не успях да тренирам толкова, колкото бих искал, нито успях да получа повече мачове.“

34-годишният тенисист, който спечели първата си титла именно в мексиканския град, пази добри спомени от турнира.

„Винаги ще пазя хубавите спомени. Всеки път, когато стъпваме в един и същи турнир, това е същото състезание, но е нова година. Винаги се опитвам да изградя този нов навик, каквато и да е новата подготовка. Винаги се опитвам да разбера себе си. Надявам се, че ще мога наистина да ги приложа и да се уверя, че се чувствам добре, когато стъпя на корта.“

„Трябваше да променя нещата, независимо дали ми харесваше или не. Това беше по-скоро работа, която трябваше да свърша за себе си, повече от психическа гледна точка. Трябваше да променя много неща и това изигра малка психологическа игра с мен. Нормално е обаче и се опитвам да намеря положителната страна. Никога не съм бил наистина контузен или не съм имал опит да съм далеч от спорта толкова дълго, така че беше изключително ново“, завърши Димитров, говорейки за последната си контузия.