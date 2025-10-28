Григор Димитров се завърна в Париж и спечели

След повече от три месеца извън корта Григор Димитров направи блестящо завръщане и се класира за втория кръг на турнира Мастърс 1000 в Париж.

Българинът победи французина Джовани Мпечи Перикар с 7:6(5), 6:1 след 96 минути игра. В първия сет Димитров показа търпение и концентрация, спечели тайбрека, а във втория напълно доминира.

След дългото лечение на контузия в гръдния мускул Григор се върна силен и спокоен. В следващия кръг той ще срещне победителя от мача между Даниил Медведев и Хауме Мунар.

„Исках да дам всичко от себе си при завръщането си на корта. Винаги е голям стрес, особено след толкова месеци извън игра. Трудно е срещу такъв съперник. Трябва да си внимателен и концентриран през цялото време, независимо колко опит имаш“, каза Димитров след мача.

Той добави, че е доволен от победата и гледа мач за мач:

„Опитвам се да контролирам това, което зависи от мен. Публиката беше страхотна, усещам енергията. Хората тук обичат тениса. Хубаво е, че се върнах.“

Финалистът от 2023 година отново е в игра и феновете вече мечтаят за ново силно участие на Григор Димитров в Париж.