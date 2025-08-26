БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен...
Чете се за: 03:20 мин.
Напрежение пред болницата в Русе, където почина...
Чете се за: 03:25 мин.
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има...
Чете се за: 01:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Григор Димитров: Възстановяването ми отнема повече време, отколкото очаквах

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

Първата ракета на България при мъжете сподели, че е плакал с часове след мача с Яник Синер.

Григор Димитров
Снимка: БТА
Слушай новината

Най-добрият български тенисист Григор Димитров заяви, че няма да избързва със завръщането си на корта и ще изчака да бъде напълно възстановен преди да заиграе отново.

Димитров разкъса гръден мускул в началото на юли по време на срещата си от четвъртия кръг на Уимбълдън срещу водача в световната рантлиста Яник Синер (Италия), заради което беше принуден да се откаже в началото на третата част при две сета аванс. Хасковлията все още не е готов за игра.

"Възстановяването е по-дълго, отколкото очаквах, но в същото време и аз не избързвам със завръщането си на корта. Винаги съм се опитвал да бъда в оптимална форма и съм се стремял да се представям възможно най-добре", обясни хасковлията в интервю за списание Menswear.

Той допълни, че "боли", че не може да участва в състезанията от Тура, а това, че пропуска Откритото първенство на САЩ е "едно от най-лошите неща за тенисист". Димитров, обаче, остава оптимист за бъдещето и за възможностите, които са пред него.

Българинът си припомни и емоциите от драматичния мач срещу Синер на тревата в Лондон.

"Не искам да мисля за случилото се тогава, защото е много болезнен момент. Физическата болка не ме притесняваше толкова, а по-скоро психологическия аспект на нещата. Беше нереално. Спомням си, че веднага след като получих контузията отидох в съблекалнята и плаках с глас няколко часа. След това съзнанието ми изцяло се промени. Станах, изкъпах се и вече мислех само за това да се концентрирам върху възстановяването", каза той.

Димитров допълни, че в периода на рехабилитация е "доста по-ангажиран" в сравнение с времето, в която играе по турнири.

Свързани статии:

Тъжен край за Григор Димитров след най-силния му мач на Уимбълдън
Тъжен край за Григор Димитров след най-силния му мач на Уимбълдън
Българинът водеше с 2:0 сета срещу Синер, но се отказа заради...
Чете се за: 03:32 мин.
#Григор Димитров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си
1
Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на Сияна е получило 300 000 лв. обезщетение за смъртта ѝ
2
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на...
Пресъхналият язовир "Батак" - според местните причината е неправилното управление на водите
3
Пресъхналият язовир "Батак" - според местните причината е...
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници без да има словесен контакт
4
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
Русенската болница, в която почина родилка, сама е сезирала прокуратурата за случая
5
Русенската болница, в която почина родилка, сама е сезирала...
МВР ще проверява повторно действията на полицаите след инцидента с АТВ в Слънчев бряг
6
МВР ще проверява повторно действията на полицаите след инцидента с...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
4
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
5
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Тенис

Карлос Алкарас обясни как се е стигнало до новата му прическа
Карлос Алкарас обясни как се е стигнало до новата му прическа
Винъс Уилямс отпадна в първия кръг на Откритото първенство на САЩ Винъс Уилямс отпадна в първия кръг на Откритото първенство на САЩ
Чете се за: 02:40 мин.
Каспер Рууд и Карен Хачанов продължават към втория кръг на US Open Каспер Рууд и Карен Хачанов продължават към втория кръг на US Open
Чете се за: 01:22 мин.
Карлос Алкарас се справи с Райли Опелка и продължава към втория кръг на US Open Карлос Алкарас се справи с Райли Опелка и продължава към втория кръг на US Open
Чете се за: 01:40 мин.
Джак Дрейпър се класира за втория кръг на Откритото първенство на САЩ Джак Дрейпър се класира за втория кръг на Откритото първенство на САЩ
Чете се за: 01:50 мин.
Крейчикова надви канадска тийнейджърка, Кийс отпадна след 89 грешки Крейчикова надви канадска тийнейджърка, Кийс отпадна след 89 грешки
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен секретар на МВР заради политическата му неутралност
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен секретар на...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници без да има словесен контакт "Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници без да има словесен контакт
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Забраняват телефоните в училище от ноември? Забраняват телефоните в училище от ноември?
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
След репортаж на БНТ: Прокуратурата образува досъдебно производство за незаконни гонки в София След репортаж на БНТ: Прокуратурата образува досъдебно производство за незаконни гонки в София
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Строителството на АМ "Хемус": Кога ще бъде пуснато...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Напрежение пред болницата в Русе, където почина 21-годишна родилка
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Чичото на 4-годишния Мартин: Това е тероризъм, АТВ-то се врязва в...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Тръмп към критиците: Не съм диктатор, аз съм човек със здрав разум
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ