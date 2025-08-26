Григор Димитров: Възстановяването ми отнема повече време, отколкото очаквах

Най-добрият български тенисист Григор Димитров заяви, че няма да избързва със завръщането си на корта и ще изчака да бъде напълно възстановен преди да заиграе отново.

Димитров разкъса гръден мускул в началото на юли по време на срещата си от четвъртия кръг на Уимбълдън срещу водача в световната рантлиста Яник Синер (Италия), заради което беше принуден да се откаже в началото на третата част при две сета аванс. Хасковлията все още не е готов за игра.

"Възстановяването е по-дълго, отколкото очаквах, но в същото време и аз не избързвам със завръщането си на корта. Винаги съм се опитвал да бъда в оптимална форма и съм се стремял да се представям възможно най-добре", обясни хасковлията в интервю за списание Menswear.

Той допълни, че "боли", че не може да участва в състезанията от Тура, а това, че пропуска Откритото първенство на САЩ е "едно от най-лошите неща за тенисист". Димитров, обаче, остава оптимист за бъдещето и за възможностите, които са пред него.

Българинът си припомни и емоциите от драматичния мач срещу Синер на тревата в Лондон.

"Не искам да мисля за случилото се тогава, защото е много болезнен момент. Физическата болка не ме притесняваше толкова, а по-скоро психологическия аспект на нещата. Беше нереално. Спомням си, че веднага след като получих контузията отидох в съблекалнята и плаках с глас няколко часа. След това съзнанието ми изцяло се промени. Станах, изкъпах се и вече мислех само за това да се концентрирам върху възстановяването", каза той.

Димитров допълни, че в периода на рехабилитация е "доста по-ангажиран" в сравнение с времето, в която играе по турнири.