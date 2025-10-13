Григор Димитров вече извън Топ 30 на световната ранглиста

Григор Димитров изпадна от Топ 30 на АТР за първи път от средата на 2023 година.

34-годишният българин, който продължава да се възстановява от контузия в десния гръден мускул, вече е №32 в света с актив от 1545 точки – пет позиции по-надолу спрямо миналата седмица.

Това е най-ниското му класиране от май 2023 г., когато заемаше 33-то място. Оттогава Григор беше непрекъснато сред първите 30, но дългата пауза след Уимбълдън му коства позиции.

Димитров трябваше да участва на АТР 250 в Стокхолм, където беше сред поставените, но се отказа в последния момент.

В челото на световната ранглиста няма промени – първи остава Карлос Алкарас (Испания) с 11 340 точки, следван от Яник Синер (Италия) с 10 000 и Александър Зверев (Германия) с 5 930.

Феновете на Григор се надяват, че българската звезда ще се върне на корта до края на сезона и отново ще атакува местата в елита.