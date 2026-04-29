Григор Димитров започва участието си на „Чаланджър“ във Франция срещу непознат съперник

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще започне участието си на турнира от „Чаланджър 175“ сериите в Екс-ан-Прованс (Франция). В първия кръг бившият №3 в света ще се изправи срещу квалификанта Пол Мартин Тифон (Испания). Срещата е трета от програмата на централния корт и се очаква да започне около 16:00 часа наше време.

Очаквано, до момента Димитров и Тифон, който заема 312-та позиция в ранглистата на АТР, не са играли един срещу друг. Спечелилият двубоя ще се класира за втория кръг, където го очаква водача в схемата Алекс Микелсен. Американецът е №37 в света, а по-рано през сезона победи Димитров на старта на турнира в Далас (АТР 500).

Григор Димитров има записани едва две победи от началото на годината – срещу Пабло Кареньо Буста в Бризбейн и срещу Теренс Атман в Индиън Уелс. Българинът загуби голяма част от точковия си актив и в момента се намира на 137-ма позиция в ранглистата.



Димитров участва в Екс-ан-Прованс с „уайлд кард“ от организаторите.