Григор Димитров започва участието си на Уимбълдън срещу дебютанта Дейн Суийни

Григор Димитров започва участието си на „Уимбълдън“ с двубой срещу австралиеца Дейн Суийни. Срещата е предвидена за този следобед на корт №18, а за българина това ще бъде първи мач в турнира след получената „уайлд кард“ за основната схема.

Съперникът на Димитров е квалификант и ще дебютира в основната схема на „Уимбълдън“. Суийни премина през три кръга на пресявките, но досега има ограничен опит на най-високо ниво и само една победа в основна схема на турнир от Големия шлем.

Австралиецът е 25-годишен, играе с дясна ръка и изпълнява бекхенд с две ръце. Въпреки че не разполага с мощен сервис заради ръста си от 170 сантиметра, той компенсира с бързо придвижване, стабилна защита и борбеност в дългите разигравания.

Ключът за Димитров ще бъде да използва разнообразието си. Българинът има сериозно предимство при началния удар и ще може да атакува втория сервис на съперника. Слайсът и честите излизания към мрежата също могат да нарушат ритъма на Суийни, който предпочита продължителни размени от основната линия.

Двамата ще се срещнат за първи път в професионалния тур. Димитров влиза като фаворит в двубоя, но ще трябва да бъде търпелив и концентриран, за да избегне излишно усложняване на мача срещу мотивиран съперник, който няма какво да губи в дебюта си на Уимбълдън.